Nel daytime di Amici, LDA e Serena hanno organizzato uno scherzo nei confronti di Albe, tenendo all’oscuro anche tutti gli altri allievi del talent show ma sfruttando la complicità della redazione.

Amici, LDA si dichiara a Serena: l’organizzazione dello scherzo

Nel daytime di Amici di mercoledì 3 novembre, Serena e Luca/LDA si sono incontrati nella camera del ragazzo e hanno organizzato uno scherzo per Albe e tutti gli altri compagni che frequentano la scuola. Dopo aver stabilito cosa fare e cosa dire, i due concorrenti del talent show hanno mostrato alle telecamere un foglio con scritto: “Stiamo per fare uno scherzo ad Albe”.

La redazione del format, quindi, ha deciso di diventare complice dei ragazzi, partecipando allo scherzo.

Una volta stabiliti tutti i dettagli necessari, Serena e LDA si sono dati appuntamento nel giardino che si trova sul retro della casetta e il cantante ha rivelato alla ballerina di provare dei sentimenti per lei. Subito dopo, poi, ha anche affermato con convinzione che la ragazza non fosse realmente interessata da Albe come, invece, tenta di far credere.

Amici, LDA si dichiara a Serena: la complicità della redazione

Dopo l’incontro tra Serena e LDA, la redazione è intervenuta nello scherzo e ha deciso di chiamare Alberto che, al momento della confessione di Luca, stava facendo lezione con la sua vocal coach.

Contattato dallo staff, il ragazzo si è recato in casetta dove gli è stato chiesto di spostarsi sulle gradinate, insieme agli altri allievi di Amici. A questo punto, la redazione ha trasmesso il video che mostrava Luca che si dichiarava a Serena.

Le immagini osservate e le parole dell’amico hanno dapprima rattristato e poi fatto infuriare il giovane Albe, tra l’incredulità generale.

Amici, LDA si dichiara a Serena: la reazione di Albe

Vedendo il video, Albe si è inizialmente mostrato dispiaciuto in quanto ha spiegato che non si sarebbe lasciato andare a particolari effusioni con Serena in presenza di Luca, se avesse saputo prima dell’interesse dell’amico per la ballerina.

In un secondo momento, Albe ha mostrato fastidio ascoltando le parole di LDA nel sottolineare che Serena non fosse legata al cantante da un sentimento autentico e reale.

Le reazioni di Alberto sono state accompagnate dall’incredulità e dallo sconcerto dei suoi compagni di classe. Il clima si è fatto incredibilmente teso, infine, quando nella casetta sono rientrati LDA e Serena.

A questo punto, la redazione ha richiamato l’attenzione dei presenti mostrando un’altra clip nella quale i due ragazzi mostravano il foglio che rivelava che l’intera vicenda era stato uno scherzo.