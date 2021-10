Inder è stato eliminato da Amici 21 a causa di alcuni suoi comportamenti che Anna Pettinelli non ha gradito. Il ragazzo, dopo aver abbandonato la scuola, ha ripreso in mano i social e ha rotto il silenzio.

Amici 21: Inder dopo l’eliminazione

L’esperienza di Inder ad Amici 21 è durata davvero pochissimo. Nella puntata del talent dello scorso 11 ottobre, il cantante è stato eliminato. Anna Pettinelli ha deciso di farlo fuori dopo che il ragazzo ha avuto comportamenti poco rispettosi. Nello specifico, oltre ad aver utilizzato il cellulare in orari non consentiti, è arrivato più volte in rirardo alle lezioni di canto. Per tutti questi motivi, la prof di canto ha deciso di rispedirlo a casa.

Dopo l’eliminazione, Inder è tornato in possesso dei social e ha rotto il silenzio. Via Instagram, ha dichiarato:

“Eccomi qua, ora che posso finalmente farmi sentire voglio prendermi un attimo per ringraziarvi del supporto che mi avete dato e per aver creduto in me. Vedo tutti i video che mi mandate e sono felice di essere riuscito a farvi ballare (e bere tanta acqua, che vi fa bene) con la mia musica. Voglio ringraziare anche tutte le persone che all’interno del programma mi hanno supportato e aiutato a crescere, è stata una bellissima esperienza. I pezzi da farvi sentire sono pronti, sto solo aspettando il giorno giusto! Let’s go”.

Inder non sembra troppo abbattuto ed è pronto a fare ascoltare ai fan i suoi nuovi brani.

Avranno lo stesso successo della canzone Gola secca? Staremo a vedere.