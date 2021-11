Amici, allievo invaghito di Giulia Stabile: la confessione

Nel corso della registrazione dell’ultima puntata di Amici, uno degli attuali concorrenti del talent show condotto da Maria De Filippi ha rivelato di subire il fascino della ballerina Giulia Stabile, vincitrice della scorsa edizione del format.

Amici, allievo invaghito di Giulia Stabile: anticipazioni dell’ottava puntata

Nel pomeriggio di mercoledì 3 novembre, è stata registrata la nuova e ottava puntata di Amici. Non appena concluse le registrazioni, sul web hanno cominciato a essere diffuse numerose anticipazioni rispetto ai contenuti ancora inediti del talent show. Tra queste, figura un particolare aneddoto che riguarda Giulia Stabile, vincitrice della scorsa edizione del famoso programma Mediaset.

È emerso, infatti, che uno degli attuali allievi di Amici, abbia una cotta per la ballerina professionista Giulia Stabile, proprio come accadde alla ragazza lo scorso anno.

La vincitrice dell’ultima edizione del talent, infatti, prima di iniziare la sua relazione con Sangiovanni, si era invaghita del ballerino Sebastian, ex concorrente e attuale membro del gruppo di ballerini che lavorano per lo show.

Amici, allievo invaghito di Giulia Stabile: i bigliettini e la confessione

Per quanto riguarda la puntata registrata nel pomeriggio di mercoledì 3 novembre, Maria De Filippi ha deciso di consegnare dei bigliettini ai giovani talenti che stanno partecipando al programma.

Ognuno degli allievi della scuola di Amici doveva scrivere sul proprio biglietto una confessione: il tutto si sarebbe dovuto svolgere in pieno anonimato.

Dopo aver riconsegnato i biglietti alla conduttrice, tutte le confessioni sono state lette pubblicamente: in questo contesto, è stato rivelato che uno dei ballerini in gara nutre dei sentimenti per Giulia Stabile. Si tratta, nello specifico, di Mattia, lo studente di origini latinoamericane di Raimondo Todaro.

Amici, allievo invaghito di Giulia Stabile: l’interesse di Mattia

La confessione di Mattia, in realtà, non giunge inaspettata ai fan più attenti del talent show che aveva già notato gli sguardi languidi e sognanti che il ballerino rivolgeva a Giulia Stabile sin dalle prime puntate della nuova edizione. In molti, inoltre, hanno notato i ripetuti scherzi con Christian che si susseguono in studio ogni volta che la vincitrice della passata edizione di Amici si trova nei paraggi.

Infine, Mattia sta commentando sempre più spesso i post che Giulia pubblica sul suo profilo Instagram.