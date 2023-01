Il nome di Alexander Skarsgård non è certamente nuovo al grande pubblico, che lo conosce bene sin dai tempi di True Blood. Ma vediamo meglio di chi stiamo parlando.

Alexander Skarsgård: biografia e carriera

Alexander Skarsgård è un attore, nato a Stoccolma il 25 agosto 1976 sotto il segno della Vergine.

Possiamo definirlo un figlio d’arte, essendo suo padre Stellan Skarsgård un attore a sua volta, noto a livello internazionale per aver vestito i panni di Sputafuoco Bill Turner nei Pirati dei Caraibi. Sappiamo poi che Alexander ha ben quattro fratelli, di cui altri due coinvolti nel mondo dello spettacolo. Parliamo di Gustaf Skarsgård (che conosciamo per il ruolo di Floki della serie tv Vikings) e Bill Skarsgård (visto nei panni di Pennywise di It e It – Capitolo Due).

Insomma, senza dubbio una famiglia talentuosa.

L’esordio di Alexander nel mondo dello spettacolo è avvenuto precocemente: difatti la sua carriera ha inizio già all’età di otto anni, sebbene il giovane attore abbia dovuto attendere il 2001 per ricevere un’occasione davvero grande e importante. Parliamo del film Zoolander, in cui interpreta il modello Meekus. Nel 2011 prende poi parte al film Melancholia, che sembra segnare il vero punto di svolta nel suo percorso.

Da lì la sua carriera viene finalmente lanciata, con tantissimi film come 13 – Se perdi muori, Straw Dogs, Battleship, The Giver – Il mondo di Jonas, Zoolander 2 e tanti altri.

Lo abbiamo visto poi nel ruolo protagonista accanto a Margot Robbie in The Legend of Tarzan, cui sono seguiti La Conseguenza, Non succede ma se succede e The Aftermath. Ma Alexander Skarsgård non è solo un attore da grande schermo e lo abbiamo visto anche in tv.

Prima del grande ingaggio di True Blood, in cui ha vestito i panni del personaggio fondamentale di Eric Northman, lo abbiamo visto nella miniserie Revelations e nella serie Generation Kill. Un altro ingaggio importante sul piccolo schermo è invece datato 2017: parliamo della partecipazione di Alexander Skarsgård alla serie Big Little Lies – Piccole Grandi Bugie, nella quale recita con Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley e Meryl Streep. Nel 2021 invece ha preso parte alla serie Succession.

Alexander Skarsgård: fidanzata, curiosità, Instagram

Per ciò che riguarda la vita privata di Alexander Skarsgård sappiamo che è stato fidanzato con Kate Bosworth, anche lei attrice, e che ha avuto una relazione dal 2015 al 2017 con la modella Alexa Chung. Si è inoltre spesso vociferato di un suo flirt con Lady Gaga. Ricordiamo infatti che Alexander Skarsgård appare nel videoclip del brano pop Paparazzi. Sembrerebbe che proprio il set delle riprese sia stato galeotto, facendo scoppiare la passione tra i due. Tuttavia, il flirt non è mai stato confermato e – se è mai avvenuto – non sembra essere stato rilevante.

Al momento pare che l’attore non sia impegnato ma è molto difficile dirlo con certezza considerato che l’attore non ha più un account ufficiale su Instagram. Pare lo avesse, ma al momento si trovano soltanto fan page a lui dedicate.

Prima di concludere, alcune curiosità su Alexander Skarsgård: sappiamo che è un grande appassionato di calcio e di bowling e che parla l’inglese, il francese e il tedesco Inoltre è stato per ben cinque volte nominato uomo più sexy della Svezia… cosa non difficile da credere!