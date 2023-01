Vikings Vahalla: ci sarà una terza stagione?

La storia di Vikings ha conquistato il grande pubblico: sono infatti tantissime le persone che si sono affezionate alla trama della serie-tv e sono altrettante quelle che si stanno effettivamente chiedendo se ci sarà una terza stagione di Vikings Valhalla.

Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.

Vikings Valhalla: ci sarà una terza stagione?

Fan, niente paura: la serie Netflix sequel di Vikings è già stata rinnovata per la sua terza stagione. La certezza che ci sarebbe stato un terzo capitolo era già presente ancora prima dell’uscita della seconda stagione. Nel mese di marzo 2022, infatti, Netflix annunciava il rinnovo di Vikings Valhalla per ben due stagioni che, per ovvie ragioni, sarebbero state la seconda e la terza.

Una certezza incredibile e una grande scelta da parte della piattaforma streaming, assai consapevole del grande successo che la serie-tv ha acquisito nel giro di pochissimo tempo. Un traguardo enorme, una soddisfazione entusiasmante: Vikings Valhalla 3 si farà, questo è certo.

Quando esce Vikings Valhalla 3 e dove vederla

Non si conosce la data di uscita di Vikings Valhalla 3, ma si presume, tenendo in considerazione delle tempistiche di produzione, di post-produzione e tutto ciò che ruota attorno alla realizzazione di una serie-tv così complessa, che avremo modo di vedere la terza stagione nel 2024.

Proprio come le stagioni che la precedono, anche Vikings Valhalla 3 sarà disponibile su Netflix. Attualmente in piattaforma sono presenti le prime due stagioni, di cui la seconda è uscita il 12 gennaio 2023.

Per potere visionare la serie-tv, dunque, è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma streaming. Ciò significa dovere scegliere in primis tra le diverse opzioni (ne esistono diverse in base alla quantità di schermi coinvolti) e, in secundis, in base alla tipologia di pagamento preferito (mensile e/o annuale). Netflix offre anche abbonamenti low cost, dove a differenza dei classici compare la pubblicità, elemento spesso ritenuto “scomodo” e “fastidioso” dagli utenti. La scelta è del tutto soggettiva e va naturalmente in base alle esigenze e alle preferenze di chi decide di iscriversi.

Che cosa accadrà in Vikings Valhalla 3? Le anticipazioni

Sicuramente parlare di anticipazioni su Vikings Valhalla 3 è abbastanza prematuro, ma una cosa è sicura: alla direzione ci sarà ancora una volta Jeb Stuart.

Le riprese della terza stagione sono cominciate nel mese di maggio 2022, protraendosi per tutti i mesi estivi nelle zone di Ashford e Wicklow, in Irlanda. La trama, senza ombra di dubbio, riprenderà dal finale della seconda stagione, ricco di colpi di scena soprattutto per molti personaggi. Non sono mancate, se bene ricordate, diverse scomparse inaspettate e dopo queste la tensione emotiva della serie è andata alle stelle.

La morte di Olaf per mano di Freydis è una di quelle, ma anche Jorundr muore nel finale di stagione, proprio come Mariam, la donna che ha rubato il cuore di Leif e che non riesce, purtroppo, a sconfiggere la malattia. Ad arricchire la trama di Vikings Valhalla 2, infine, vi è l’incoronazione dell’imperatrice Eleana: un dettaglio che apre molte dinamiche per la terza stagione, soprattutto per quanto riguarda il triangolo d’amore tra Harald, Eleana e Freydis.