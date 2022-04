Alessia Marcuzzi ha fatto il pieno di like sui social postando una foto del suo passato: nell’immagine la conduttrice è ritratta ad appena 16 anni con uno sgambatissimo costume rosa.

Alessia Marcuzzi: la foto in bikini a 16 anni

Sui social Alessia Marcuzzi ha fatto il pieno di like con una foto targata 1988, ossia quando aveva appena 16 anni.

“Costume ascellare, mascara al mare e colore dei capelli naturale”, ha scritto la conduttrice nel post, che ha subito riscosso ampie lodi tra i fan. In molti hanno lodato la sua bellezza mozzafiato e la sua incredibile somiglianza con la figlia più piccola, Mia, nata durante la sua relazione con Francesco Facchinetti. Tra coloro che hanno fatto i complimenti alla conduttrice per il suo scatto vi è anche Elisabetta Canalis, che ha scritto: “Come il pane…”, e Laura Ravetto, che invece ha scritto: “E quei ricci alla bellona di top gun”.

Alessia Marcuzzi lontana dalla tv

Da quasi un anno Alessia Marcuzzi è ormai lontana dal piccolo schermo e al momento non è dato sapere quando la conduttrice tornerà finalmente in tv.

Lei stessa ha annunciato che lo svelerà personalmente ai fan quando avrà preso una decisione, e nel frattempo ha svelato di voler dedicare del tempo a sé stessa e ai suoi progetti beauty (ha una nuova linea di prodotti di benessere, Luce). In tanti tra i fan dei social non vedono l’ora di sapere quando la conduttrice tornerà finalmente in tv, ma al momento sulla questione tutto tace.