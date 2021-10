Alessia Marcuzzi non torna in tv: i motivi

Dopo il suo addio all’emittente tv che l’ha resa famosa 25 anni fa, Alessia Marcuzzi avrebbe dovuto rinunciare a ben due ingaggi lavorativi.

Alessia Marcuzzi: l’addio alla tv

Sembra che il futuro di Alessia Marcuzzi nel piccolo schermo sia sempre più lontano: la conduttrice, che lo scorso giungo ha detto addioa mediaset dopo 25 anni d’onorata carriera, avrebbe visto sfumare due ingaggi lavorativi.

Il primo avrebbe avuto a che fare con un programma nel preserale de La7 (che, a quanto pare, non sarebbe andato in porto). Il secondo invece, secondo indiscrezioni, sarebbe stato Ballando con le Stelle (ma anche in questo caso si sarebbe concluso in un nulla di fatto).

Alessia Marcuzzi: i progetti in cantiere

Mentre avrebbe rifiutato di occuparsi di “Scene da un matrimonio”, oggi condotto da Anna Tatangelo, sembra che Alessia Marcuzzi possa essere alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, concotto da Amadeus.

Sulla questione al momento non vi sono conferme ma in tanti sperano di vedere di nuovo la conduttrice nel piccolo schermo.

Alessia Marcuzzi e Mediaset

La conduttrice ha annunciato pubblicamente il suo addio a Mediaset con un comunicato ufficiale che ha lasciato spiazzati i suoi fan. Erano ben 25 anni infatti che Alessia Marcuzzi era uno dei volti di punta dell’emittente tv: “Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’.

E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”, aveva scritto la conduttrice nel suo comunicato d’addio a Mediaset.