Alessandro Sallusti ha costruito una solida carriera da giornalista. Nel 2021 abbandona Il Giornale dopo 10 anni di direzione e diventa direttore responsabile di Libero. Oltre alle vastissime esperienze in campo giornalistico, fa anche l’opinionista nelle tribune politiche di programmi televisivi.

Cosa altro conosciamo?

Alessandro Sallusti: la carriera da giornalista

Alessandro Sallusti è nato il 2 febbraio 1957 a Como. Perito chimico-tecnico diventa ufficialmente giornalista nel 1981 e inizia a lavorare per diverse testate come per esempio Il Giornale, Il Messaggero, Avvenire, Corriere della sera. Riesce a diventare vicedirettore del Gazzettino di Venezia e direttore de La provincia di Como. Dal 2009 appare anche in televisione e cura una rubrica all’interno del programma Mattino Cinque condotto da Federica Panicucci.

Spesso ha dato la sua opinione e fatto parte delle tribune politiche della Rai, di Mediaset o LA7. Dal 2017 al 2021 ha diretto il sito di informazione InsideOver che era collegato al giornale online de Il Giornale. Dopo dieci anni di direzione a Il Giornale, prende l’incarico di direttore responsabile di Libero. Nel 2021 ha pubblicato un libro insieme a L. Palamare intitolato Il sistema. Potere, politica. affari: storia segreta della magistratura italiana.

Nel 2022 invece escono sempre insieme con Lobby & Logge.

Alessandro Sallusti: la vita privata

Alessandro Sallusti è il nipote di Biagio Sallusti, tenente colonnello del Regio Esercito che fu giustiziato dai partigiani per aver fatto fucilare il partigiano Giancarlo Puecher Passavalli. Della sua vita privata non si conosce molto in quanto è sempre stato molto riservato. Sentimentalmente è stato legato per nove anni all’esponente di Fratelli D’Italia Daniele Santanchè. La loro relazione raggiunge la fine nel 2016. Attualmente la sua compagna è Patrizia Groppelli. La donna è opinionista televisiva di Canale Cinque ed è la ex moglie del Principe D’Asburgo. Lei avrebbe lasciato il marito perché aveva un presunto flirt con Daniela Santanchè. Infatti c’è stato uno scambio di coppie. Alessandro Sallusti ha un figlio di nome Massimiliano che deciso anche tu di intraprendere la carriera da giornalista.