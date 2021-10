Federica Panicucci si inserisce da giovanissima nel mondo dello spettacolo destreggiandosi tra reti private e statali con numerosi programmi di successo. Scopriamo la sua storia dagli esordi della carriera ai programmi più amati.

Chi è Federica Panicucci

Federica Panicucci, nata a Cecina il 27 ottobre 1967, è una conduttrice televisiva e radiofonica italiana.

Esordisce nel mondo della televisione a vent anni nel ruolo di centralinista del programmadi Enzo Tortora “Portobello”. Dopo questo successo viene scelta come annunciatrice di Rai 3 e Supersix, ma con la nascita di Fininvest passa alle reti private.

Si inserisce nella trasmessione “Il gioco delle coppie” nel ruolo di hostess a fianco al presentatore Marco Predolin. Successivamente diventa valletta del Gran Premio Intenrnazionale dello Spettacolo e si avvicina alla recitazione ottenendo una parte in “Balliamo e cantiano con Licia”.

L’esordio di Federica Panicucci

Continua però a destreggiarsi per di più in televisione partecipando a programmi come “Unomandia”, ma anche grandi cult come “Festivalbar” di cui conduce l’edizione del 1993 a fianco di Fiorello e Amadeus.

Con quest ultimo collabora inoltre a “The Look of The Year”, programmadi Italia 1 che propone un concorso di bellezza.

Nel 1996 decide di tornare in Rai e qui affianca sul primo canale Adriano Celentano, scelto per condurre “Arrivano gli uomini”. Questa parentesi viene però sostituita da nuove esperienze su quella che diventa Mediaset come la conduzione di “Jammin” insieme a Natalia Estrada e Lorena Forteza.

Presenta il “Capodanno in diretta” del 1996 e l’anno successivo si occupa dei collegamenti esterni di “Telemania”, programma condotto dal grande Mike Bongiorno. Lavora poi con un altro nome della televisione italiana: Pippo Baudo. Con lui si dedica alla conduzione di alcuni show tra cui “Il ballo delle debuttanti” e “La notte delle muse”.

Il successo di Federica Panicucci

Con l’avvento del nuovo millennio torna ad inserirsi nel palinsesto Rai ottenendo la conduzione di tre diversi programmi: “Affari di cuore”, Scherzi d’amore” e “Baticuore”. Presenta poi “Destinazione Sanremo” un progetto di Pippo Baudo che si occupa di proporre una striscia quotidiana sul più importante programma canoro italiano.

Nel 2006 firma poi un contratto di esclusività con Mediaset dove si inserisce ora come conduttrice di “La pupa e il secchione” a fianco di Enrico Papi ottenendo grandissimo successo. Panicucci ottiene poi uno dei ruoli più importanti della televisione ovvero la conduzione giornaliera di programmi daytime. Sostituisce infatti Barbara D’Urso nello storico programma “Mattino Cinque” ottenendo grandissimo successo insieme anche ad alcuni collaboratori come Claudio Brachino o Paolo Del Dubbio.

Numerosi i progetti del decennio successivo tra cui la conduzione prima di “Domenica Cinque” e poi del nuovo format “Domenica Live”. Nel corso di questi anni Federica è una conduttrice attiva anche nel mondo radiofonico, dove si inserisce anche il marito, noto come Dj Mario Fargetta con cui mette al mondo i due figli Mattia e Sofia. I due divorziano dopo vent’anni amore e dopo la loro separazione la conduttrice intraprende una relazione con Marco Bacini.