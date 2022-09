Cristina Quaranta è una dei concorrenti del GF Vip 7. L’ex ragazza prodigio di Non è la Rai è stata chiamata da Alfonso Signorini per sostituire Patrizia Groppelli, che ha dovuto rinunciare all’ultimo minuto per un grave problema di famiglia.

GF Vip 7: Cristina Quaranta al posto della Groppelli

Niente GF Vip 7 per Patrizia Groppelli. L’opinionista, dopo mesi di indecisione, aveva deciso di accettare la proposta di Alfonso Signorini. Poi, a causa di un grave problema di famiglia, si è vista costretta a rinunciare all’ingaggio. “Le notizie sulla mia partecipazione al Grande Fratello erano tutte vere! Certo, c’è stato un bel balletto da maggio in cui avevo rifiutato perché me la facevo sotto, cambiando idea in estate prima che la situazione di mio papà diventasse instabile! Non me la sono più sentita e mi è dispiaciuto molto.

Ogni scelta comporta dolore, ma non mi sarei mai perdonata di abbandonare la mia famiglia in un momento in cui è necessario restare uniti e aiutarci a vicenda“, ha scritto la Groppelli su Instagram. Al suo posto, stando al video diffuso dai canali social del reality più spiato d’Italia, è stata scelta Cristina Quaranta. A ufficializzare la presenza dell’ex ragazza prodigio di Non è la Rai è stata la pagina Instagram GFVIPNews.

Cristina Quaranta: i reality a cui ha già partecipato

GFVIPNews, dopo aver visto il video diffuso dai canali social del reality, ha impiegato poco per capire l’identità della Vippona. Cristina è stata riconosciuta grazie ad un dettaglio che non lascia spazio a dubbi: un tatuaggio a forma di stella sul piede. Inoltre, poco prima, anche la pagina Pipol Tv aveva parlato della presenza di una ex di Non è la Rai al GF Vip 7. Per Cristina Quaranta non si tratta del primo reality. Qualche anno fa ha vestito i panni di naufraga dell’Isola dei Famosi, uscendo dopo una sola settimana di permanenza.

Le parole di Patrizia Groppelli

Patrizia, dal canto suo, ha confermato la sua mancata partecipazione al GF Vip 7. Via Instagram, ha così parlato del periodo difficile che sta attraversando: