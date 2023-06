Angelo Trementozzi è l’ex marito della coreografa Alessandra Celentano. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Alessandra Celentano, chi è l’ex marito della coreografa: età, carriera

L’ex marito della coreografa ed ex ballerina italiana Alessandra Celentano, si chiama Angelo Trementozzi ed è un’analista finanziario. Angelo è nato a Roma il 4 maggio del 1971, ha quindi 52 anni ed è del segno zodiacale del Toro. Angelo Trementozzi si è laureato in Business and Economic all’Università Sapienza di Roma e ha poi lavorato come docente presso l’Università Europea di Roma, insegnando materie come Corporate Finance e Economia e Mercati Finanziari. Nel 2008 ha iniziato a lavorare per lo studio di famiglia fornendo diversi servizi che vanno dalla contabilità al diritto tributario, commerciale e civile. Trementozzi è un grande appassionato di karate, tanto che è diventato presidente di un’importante associazione dilettantistica sportiva di questa disciplina.

Alessandra Celentano e Angelo Trementozzi

Alessandra Celentano è una nota coreografa nonché ex ballerina classe 1966. Nel corso degli anni Alessandra Celentano è diventata uno dei punti di riferimento della danza italiana. Nel 1980 è diventata prima ballerina nel corpo di ballo Aterballetto, arrivando a danzare al fianco di artisti quali Elisabetta Terabust, Gheorghe Iancu, Julio Bocca, Roberto Bolle e Carla Fracci e tanti altri. In seguito Alessandra Celentano ha ricoperto il ruolo di insegnante nelle scuole di balletto più importanti d’Italia, come alla Scala di Milano, al Teatro San Carlo di Napoli, al Teatro dell’Opera di Roma e al Teatro Comunale di Firenze. Dalla terza edizione, quindi da quasi vent’anni, Alessandra Celentano fa parte degli insegnanti della scuola di “Amici“, il programma televisivo di Maria De Filippi ed è molte severa nelle critiche. Ad “Amici” la Celentano insegna danza classica ed è anche la coreografa della scuola.

Nel 2007 Alessandra Celentano e Angelo Trementozzi si sono sposati, ma si sono separati dopo pochi anni, nel 2012, anche se hanno comunque continuato ad avere un ottimo rapporto. La Celentano diverse volte ha parlato del suo matrimonio come di un matrimonio bellissimo e ha più volte detto che Angelo è una persona splendida che non perderà mai. Il motivo della fine del loro matrimonio sembrerebbe il fatto che non sono riusciti ad avere figli e sembra sia stato lui a decidere per la separazione. Queste le parole di Alessandra Celentano a “Belve“: “mi è dispiaciuto perché è stata la causa della mia separazione, abbiamo anche provato a fare delle inseminazioni che non sono andate in porto. A un certo punto mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace: vuol dire che non doveva essere.” Alla trasmissione “Verissimo” condotta da Silvia Toffanin, la Celentano aveva detto che Angelo ha sofferto tantissimo la separazione, molto più di lei. Sempre a “Verissimo”, ha detto che la malattia dei genitori, sua madre era malata di Alzheimer e suo padre si ammalò poco dopo, potrebbe aver pesato sul loro matrimonio, in quanto Alessandra lo ha un pò trascurato per stare dietro ai genitori. La Celentano ammette anche che non avrebbe mai pensato di sposarsi e di certo nemmeno di separarsi.