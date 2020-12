Maria De Filippi è la protagonista indiscussa dei programmi su Canale 5. Scrive e presenta i talent più di successo e amati da tutti della televisione degli anni 2000.

Chi è Maria De Filippi

Maria De Filippi (Milano, 5 dicembre 1961) è una conduttrice, autrice e produttrice televisiva italiana.

Cresce con il padre rappresentante di medicinali e la madre, professoressa del liceo. Decide, terminati gli studi al liceo Classico, di iscriversi all’Università degli Studi di Pavia in Giurisprudenza.

Per alcuni anni lavora come ricercatrice e durante un convegno contro la pirateria musicale conosce il futuro marito Maurizio Costanzo che le offre un lavoro. Diventa quindi sua assistente per debuttare in televisione negli anni ’90.

I primi anni della carriera televisiva

Partecipa al suo primo programma nel settembre del 1992 conducendo il talk show “Amici”. Ha subito successo e nel giro di poco diventa co-autrice della trasmissione facendo poi nascere un’edizione intitolata “Amici di sera”.

Sotto la sua condizione il programma viene riconosciuto come il migliore nel 1996 vincendo il Telegatto.

Nel 1996 lancia in fascia pomeridiana la trasmissione “Uomini e Donne” che ottiene un successo clamoroso, tanto da renderla il personaggio femminile dell’anno per la critica televisiva. Prosegue quindi gli anni successivi conducendo sempre più reality divisi tra le varie fasce orarie rendendola protagonista di Canale 5.

Con l’esordio del nuovo millennio la conduttrice lancia un nuovo format in prima serata: “C’è posta per te”. Il programma viene accolto con grande successo al punto da essere riproposta in prima serata per le successive stagioni. Contemporaneamente decide anche di modificare “Uomini e donne” introducendo la storia di tronisti e corteggiatori che vediamo oggi. Inutile dire che anche questa novità viene accolta dal suo pubblico con grande entusiasmo.

Nascono così alcuni nomi noti della televisione di oggi tra cui la regina indiscussa Tina Cipollari, Costantino Vitaliano e tanti altri.

Con il successo di “Amici”, Maria De Filippi lancia anche tanti talenti del ballo e del canto tra cui Marco Carta, Valerio Scanu, Annalisa, Alessandra Amoroso ed Emma Marrone.

Il successo consolidato e i nuovi format

Nel 2009 propone un nuovo talent show dal nome “Italia’s Got Talent” scegliendo come giudici al suo fianco Gerry Scotti e Rudy Zerbi e come conduttori Geppi Cucciari che verrà in seguito sostituita da Belen Rodriguez. Propone inoltre un altro programma dal nome “The Winner Is” sempre a fianco della sua fedele squadra. Diventa sempre più brava come autrice diventando la detentrice dei talent Mediaset più di successo.

Dopo aver perso i diritti di “Italia’s Got Talent”, la De Filippi propone un nuovo format per il sabato sera di Canale 5 dal nome “Tu si que vales” con il suo team, tra cui la nota argentina. Belen Rodriguez conduce inoltre il programma “Pequeños gigantes” che vede protagonisti piccoli talentuosi.