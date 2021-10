Silvia Toffanin è passata dal ruolo di letterina a conduttrice di un programma con altissimi ascolti: Verissimo. Scopriamo la sua storia e il suo percorso per arrivare ad essere una presentatrice di grande successo.

Chi è Silvia Toffanin

Silvia Toffanin, nata a Bassano del Grappa il 26 ottobre 1979, è una conduttrice televisiva italiana.

Cresce insieme alla famiglia nel comune di Cartigliano dove passa l’infanzia e l’adolescenza, prima di farsi conoscere in televisione. Si inizia infatti a parlare di lei nel 1997 quando arriva alle selezioni finali del noto concorso “Miss Italia” trasmesso sul primo canale.

Debutta però a tutti gli effetti nel 2001 quando viene scelta come letterina del programma “Passaparola” condotto da Gerry Scotti. Oltre a lei hanno preso parte al cast di questo quiz televisivo colleghe come Ilary Blasi, Alessia Ventura e Alessia Fabiani.

I primi anni in tv di Silvia Toffanin

Dopo due anni ottiene una parte come conduttrice per sostituire Michelle Hunziker. Il programma che presenta è “Nonsolomoda” ed è conosciuto per essere uno dei più longevi di Mediaset dedicato alle tendenze fashion. Toffanin lo conduce per ben sette edizioni consecutive portando avanti nel frattempo anche progetti collaterali come facendo l’inviata per “Popstars”, il talent condotto da Enrico Papi, e “Moda mare a Porto Cervo”.

Nel 2004 si iscrive poi all’albo dei giornalisti professionisti e diversi anni dopo consegue la laurea in lingue e letterature straniere all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Durante il periodo come redattrice lavora, in qualità di giornalista di moda, per una rubrica del programma televisivo “Verissimo”.

Silvia Toffanin tra “Verissimo” e vita privata

Da semplice curatrice di una rubrica Silvia Toffanin diventa conduttrice del programma succedendo presentatrici come Cristina Parodi e Paola Perego. Ottiene la conduzione nel 2006 insieme ad Alfonso Signorini accompagnata nel corso degli anni da colleghi come Alvin. Lascia quindi il programma “Nonsolomoda” nel 2009 scegliendo di dedicarsi interamente al nuovo programma ereditato.

Nel 2013 viene poi scelta per prendere parte alla giuria di un talent show mandato in onda su La 5 dal nome “Fashion Style” e due anni dopo ottiene la conduzione insieme ad Alvin del “Concerto di Natale” mandato in onda il 18 dicembre 2015 su Canale 5.

Da un punto di vista sentimentale Silvia Toffanin ha una relazione con il vicepresidente di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, figlio anche dell’ex premier. I due sono legati dal 2002 e hanno avuto insieme due figli: Lorenzo Mattia, nato nel 2010 e Sofia Valentina, nata nel 2015.