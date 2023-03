After 2 su Netflix: uscita, trama e cast

Il secondo capitolo della saga After sta per arrivare su Netflix e racconta la storia d’amore tormentata tra Tessa e Hardin.

Il secondo capitolo della saga After sta per arrivare su Netflix. Un film uscito al cinema nel 2020, molto amato in tutto il mondo, che racconta la storia d’amore tormentata tra Tessa e Hardin.

After 2 su Netflix: quando esce



La saga di After ha avuto un successo incredibile in tutto il mondo ed è tratta dai romanzi molto amati di Anna Todd, che ha ottenuto un grande consenso grazie alla piattaforma Wattpad. Il primo film è già disponibile su Netflix, ma a partire da sabato 1 aprile, la piattaforma di streaming è pronta ad accogliere anche il secondo capitolo di questa storia così amata, uscito al cinema nel 2020. I film raccontano la tormentata storia d’amore tra Tessa, una studentessa acqua e sapone, e Hardin, bello e dannato.

After 2 su Netflix: la trama



Facciamo insieme un pazzo indietro, per scoprire come è iniziata la storia raccontata in questi film. Tessa, una volta iniziata l’università, incontra Hardin, un bel ragazzo inglese molto diverso da lei, di cui si innamora perdutamente. La loro storia d’amore sembra davvero perfetta, fino a quando la ragazza scopre un terribile segreto. Hardin si è avvicinato a lei spinto da una scommessa fatta con gli amici. Dopo questo tradimento, Tessa si separa da Hardin, nonostante ne sia ancora innamorata. Alla fine del primo film viene lasciata agli spettatori la speranza che i due si ritrovino.

Il secondo film continua a seguire la storia di Hardin Scott e Tessa Young, alle prese con le conseguenze della fine del loro rapporto. Hardin cade nella trappola di alcune cattive abitudini, mentre Tessa ritrova la sua autostima e riesce ad ottenere lo stage dei suoi sogni presso la casa editrice Vance. Qui cattura l’attenzione del suo affascinante nuovo collega Trevor, che sembra essere il ragazzo perfetto per lei. Peccato che Tessa non riesca a non pensare ad Hardin. Vorrebbe tanto uscire da questa complicata relazione, ma è più forte di lei, non riesce a stare lontana da lui. Un nuovo viaggio tra momenti felici e momenti difficili, tra litigi e rappacificazioni, mentre Hardin e Tessa cercano in tutti i modi di stare insieme, anche quando tutto sembra remare contro di loro.

After 2: il cast



After 2 riuscirà ad appassionare gli spettatori proprio come è successo con il primo film. Molti lo hanno già visto, ma per chi non avesse ancora seguito la meravigliosa storia d’amore tra Tessa e Hardin l’appuntamento è per sabato 1 aprile, su Netflix.

Il cast completo del film comprende:

Josephine Langford: Tessa Young

Hero Fiennes Tiffin: Hardin Scott

Dylan Sprouse: Trevor Matthews

Louise Lombard: Trish Daniels

Charlie Weber: Christian Vance

Candice King: Kimberly “Kim” Vance

Max Ragone: Smith Vance

Selma Blair: Carol Young

Shane Paul McGhie: Landon Gibson

Rob Estes: Ken Scott

Karimah Westbrook: Karen Scott

Samuel Larsen: Zed Evans

Khadijha Red Thunder: Steph Jones

Pia Mia: Tristan

Dylan Arnold: Noah Porter

Inanna Sarkis: Molly Samuels

Questo nuovo capitolo della saga concentra l’attenzione sulle problematiche delle famiglie dei protagonisti, che li spingeranno ad avvicinarsi.