After 4 sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 28 settembre 2022: che cosa accadrà alla storia d'amore dei due protagonisti Tessa e Hardin?

Se pensavate che la storia di Tessa e Hardin fosse finita, vi sbagliavate di grosso: il capitolo quattro della saga sentimentale che ha conquistato il mondo, sta per arrivare in Italia! After 4 sarà presto disponibile e vi conquisterà in un batter d’occhio.

After 4: la data di uscita ufficiale

È stata recentemente annunciata la data di uscita ufficiale del quarto capitolo della saga sentimentale After. Prime Video, piattaforma streaming di film, serie-tv, documentari etc., ha infatti dichiarato che After 4 sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia dal 28 settembre 2022.

Ora che avete la data certa, non vi resta che segnarla in calendario o, perché no, tra gli avvisi dello smartphone!

La trama di After 4: che cosa succederà nel quarto capitolo?

La storia di After, lo ricordiamo, nasce tra le pagine dei romanzi bestseller di Anna Todd, che in tutto il mondo hanno venduto più di 12 milioni di copie (in Italia 2 milioni) e hanno avuto un successo incredibile a livello globale. Basti pensare che sono stati tradotti in 35 paesi e hanno vantato un cosa come più di 2 miliardi di visualizzazioni su Wattpad.

Le emozioni, il coinvolgimento, l’amore e la forza che è in grado di sprigionare sono totalizzanti in ogni capitolo: ma di che cosa parlerà After 4?

Il quarto capitolo di una delle storie più sentimentali e coinvolgenti degli ultimi tempi riparte dai due protagonisti, Tessa e Hardin.

La coppia, infatti, pare si troverà a un bivio e Tessa dovrà capire se salvare ancora la loro relazione o se, questa volta, salvare se stessa?! Hardin rimane a Londra dopo il matrimonio di sua madre e vive un momento di estremo buio e di profondi bassi, mentre Tessa decide di tornare a Seattle dove, purtroppo, dovrà affrontare una tragedia. I problemi delle rispettive famiglie e incastri di vite passate metteranno a dura prova la loro relazione: riuscirà l’amore a vincere su tutto un’altra volta o la loro storia sarà definitivamente arrivata alla fine?

Il 28 settembre 2022 potremo rispondere a ogni singola domanda.

Il cast di After 4

Il cast di After 4 rimarrà più o meno invariato, fatta eccezione (come già accaduto per il terzo capitolo) per Dylan Sprouse; nei panni di Landon, invece, non ci sarà più Shane Paul McGhie, ma Chance Perdomo, uno degli ex attori de Le terrificanti avventure di Sabrina.

La direzione del film, invece, Castille Landon.

Il resto del cast del quarto capitolo di After (After Ever Happy) sarà composto da:

Hero Fiennes-Tiffin (Hardin);

Josephine Langford (Tessa);

Louise Lombard (Trish Daniels);

Rob Estes (Ken Scott);

Carter Jenkins (Robert);

Kiana Madeira (Nora);

Chance Perdomo (Landon);

Anton Kottas (Smith);

Ryan Ol (Joe);

Tosin Thompson (Janine);

Stephen Moyer (Christian Vance);

Mira Sovino (Carol);

Arielle Kebbel (Kimberly);

Carter Jenkins (Robert).

Ora non ci resta che attendere il prossimo 28 settembre 2022, quando finalmente potremo sintonizzarci su Prime Video e godere della nuova avventura sentimentale dei protagonisti.

I capitoli precedenti sono disponibili su Prime Video, su Netflix, su TimVision e anche su NOW.