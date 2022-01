È ufficiale: i fan più accaniti della saga scritta da Anna Todd non dovranno attendere ancora a per molto. Dopo il terzo capitolo, uscito direttamente in streaming su Amazon Prime Video a causa della pandemia da Coronavirus che ha costretto alla chiusura delle sale per un lungo periodo, “After 4” sta per uscire al cinema! Ecco allora tutti i dettagli sulla data, sulla trama e sul cast.

“After 4”, il film presto al cinema

Come dicevamo, i film sono stratti dai libri di Anna Todd, che ha iniziato a scrivere delle vicende amorose dei due protagonisti su Wattpad, piattaforma dedicata a giovani lettori e scrittori. Nata come fan fiction sull’ex componente degli One Direction, Harry Styles (che si vocifera non sia stato molto contento di essere stato dipinto come il controverso Hardin), il suo successo è stato tale che, da semplice racconto online, After è diventato un libro cartaceo riuscendo a vendere oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo e conquistandosi così, di diritto, il titolo di best seller.

Il quarto film in uscita al cinema per il 24 agosto 2022 si basa in realtà sul quinto libro della saga: “After 5 – Amore Infinito”. La trama? Non si hanno ancora notizie ufficiali, ma possiamo già ipotizzare qualcosa grazie ovviamente agli avvenimenti descritti nel libro.

Cosa racconta la trama del film

La trama di After 4 gira, come sappiamo, attorno alla storia d’amore tormentata tra i due protagonisti, Tessa e Hardin, che superata la fase adolescenziale, sono entrati ormai nella fase adulta. I lettori più accaniti lo sapranno: l’amore tra di loro non è mai stato cosa semplice, ma i due sono cresciuti affrontando insieme una serie di ostacoli che non hanno fatto altro che sempre di più il loro legame. Ora però nulla è come prima: Tessa non è più la dolce ragazza di un tempo e Hardin pare essere riuscito a domare quel lato del suo carattere fastidiosamente crudele e lunatico. Almeno fino a quando una verità scioccante è pronta a riemergere e travolgere tutto.

Così lui, sconvolto dalla nuova rivelazione, torna a respingere chiunque cerchi di stargli vicino, Tessa compresa. La ragazza, d’altro canto, inizia a dubitare di poterlo salvare davvero da se stesso senza che sia lei per prima a soccombere.

Il cast del film

Immancabili nel cast i due protagonisti. Hardin, interpretato da Hero Fiennes-Tiffin, figlio di due registi e nipote di Ralph Fiennes, l’attore che interpreta il temutissimo Voldemort in Harry Potter. Il giovane Hero è stato chiamato proprio per il sesto capitolo della saga del maghetto per interpretare il piccolo Lord Voldemort prima di diventare il signore oscuro come lo conosciamo.

Josephine Langford è invece Tessa. Prima di raggiungere la notorietà nei panni della fidanzata di Hardin però, la Langford ha recitato per “Pulse”, film del 2017 che ha segnato il suo debutto ufficiale nel mondo del cinema, mentre per quanto riguarda quello della televisione, nello stesso anno ha preso parte alla serie tv australiana “Wolf Creek”.