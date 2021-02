Tutte le tendenza in fatto di acconciature per la sposa del 2021: si prediligeranno le pettinature più morbide e fluenti ma anche i capelli corti verranno valorizzati adeguatamente.

Acconciature sposa 2021

Si spera che il 2021 rilancerà il settore wedding, penalizzato fortemente dal lockdown e dalla pandemia di Coronavirus.

Molti brand di moda del settore matrimoni si stanno organizzando, ad esempio Carlo Pignatelli che collaborerà per una collaborazione con Pronovias. Anche nel settore hairdress si stanno affermando le nuove tendenze per le acconciature sposa 2021: si prediligeranno le pettinature morbide e fluenti, meno eleganti e rigide ma comunque speciali per un giorno indimenticabile.

Raccolti e semiraccolti

Per tradizione quasi tutte le spose preferiscono andare all’altare con un’acconciatura complessa e raccolta.

Questi tipi di acconciatura esaltano il momento speciale: le lavorazioni complicate danno un effetto di eleganza e rendono i capelli diversi da quelli che si portano ogni giorno. Si può optare per un’acconciatura che dia un effetto scomposto, quasi hippie: una serie di trecce morbide – che siano a spina di pesce, alla francese o al contrario – che partono dalla base della testa e uniscono i capelli fino alle punte, con delle ciocche lasciate libere o lavorate per formare dei boccoli.

Questa pettinatura si può arricchire con dei fiorellini delicati per un effetto più nature oppure con dei piccoli fermagli brillanti per ottenere più eleganza.

L’opzione più classica per una pettinatura, ma sempre di tendenza anche nel 2021, è quella raccolta. I capelli possono essere raccolti in uno chignon più o meno elaborato. Il ciuffo che incornicia il viso può essere anche lavorato con una treccia per dare l’effetto di un cerchietto. Con le acconciature raccolte si può liberare la fantasia ed ottenere un effetto super elegante, mettendo in risalto il viso.

Una nuova tendenza per il 2021 è l’acconciatura semi-raccolta. Essa consiste nel raccogliere i capelli solo parzialmente e preferibilmente quelli anteriori, che incorniciano il viso, mentre si lasciano sciolti quelli sulle spalle. La pettinatura può essere più o meno elaborata e arricchita dall’uso di fermagli e glitter, mentre sulle spalle i capelli possono essere arricciati o lasciati lisci.

Sciolti e corti

A pari passo delle tendenze per l’abito da sposa 2021, l’acconciatura must have per tutte le spose novelle del 2021 è sicuramente il lasciare i capelli più al naturale. Lasciare i capelli totalmente sciolti dà un effetto più sobrio e fluente. Soprattutto essa si rivela l’alternativa adatta per le spose che vogliono indossare una tiara o una coroncina, cosicché si possa mettere in risalto questo bellissimo accessorio.

Se la classica sposa mantiene i capelli lunghi, si sta affermando ultimamente anche la sposa dai capelli corti. Si può arricchire l’acconciatura del wedding day con i capelli corti inserendo una coroncina o dei fiori. In alternativa, se la lunghezza lo consente, si può realizzare una piccola treccina sui lati.