Il 2020, causa pandemia di Coronavirus, ha dato grandi problemi al mondo dei matrimoni, che ha visto crollare le vendite. Anche la moda sposi ovviamente ne ha subito gli effetti negativi. Carlo Pignatelli però annuncia per il 2021 una nuova collezione dedicata allo sposo per rilanciare il settore e le vendite.

Si tratta di 45 modelli realizzati in collaborazione con il marchio spagnolo Pronovias, specializzato in abiti da sposa.

Pignatelli for Pronovias

La storica maison di alta moda italiana Carlo Pignatelli comincia con il botto il 2021, annunciando una collaborazione con il brand spagnolo leader del settore sposa Pronovias. Si tratterà di una serie di abiti per lo sposo, precisamente 45 modelli che fonderanno la maestria made in Italy di Pignatelli alla sartoria spagnola proposta da Pronovias.

Quest’ultimo brand è già primo in classifica nel settore sposa in Italia, ma è la prima volta in oltre cinquant’anni che si cimenta nell’abbigliamento per lo sposo.

L’anteprima degli abiti e dei look sarà a marzo 2021, mentre per l’arrivo nelle boutique che ne permetterà l’acquisto dobbiamo aspettare fino a settembre 2021. Ovviamente i modelli disegnati da Pignatelli for Pronovias saranno in vendita nei negozi di entrambi i marchi, oltre che ad una serie di altri rivenditori.

I due brand, colossi della moda matrimonio, lanceranno i loro prodotti non solo sul mercato europeo ma anche su quello statunitense e asiatico. Il progetto, dal respiro internazionale, permetterà quindi ai due marchi di espandersi ulteriormente nella sartoria e nella moda di tutto il mondo. La collaborazione è stata definita il “il matrimonio del secolo nel mondo degli sposi”: i due valori in comune delle aziende europee sono sicuramente il lusso e la qualità, valori che sicuramente saranno apprezzati dagli sposi europei e non.

Collezione sposo Carlo Pignatelli for Pronovias

Per il settore wedding maschile, il direttore creativo della maison d’alta moda italiana Francesco Pignatelli ha realizzato ben 45 modelli che sappiano assecondare i gusti dello sposo e le location del matrimonio. Infatti i due marchi hanno pensato bene di creare abiti adatti per varie situazioni. Quelli più sobri ed eleganti per il tradizionale matrimonio in chiesa a quelli più estrosi anche nei colori, ma sempre impeccabili, per location più informali.

Le linee della collezione sposo Carlo Pignatelli for Pronovias sono contemporanee, moderne ma dall’animo romantico; i colori spaziano da quelli tradizionalmente apprezzati come il blu scuro e il nero ai più eccentrici come il bordeaux e le tinte pastello. Nella collezione è presente anche una proposta di smoking e i vari accessori, come i gemelli e i fermacravatta, per dare un tocco in più all’alta classe dell’abito.