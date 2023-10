Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, il significato dell’indossare l’abito da sposa rosa cipria e i modelli più belli.

Abito da sposa rosa cipria: il significato

Una delle scelte più difficili per una donna che sta per compiere il grande passo è la scelta dell’abito da sposa. Al giorno d’oggi ci sono così tanti modelli differenti che trovare quello perfetto per noi è davvero un’impresa. Non solo il modello, se un tempo ci si sposava solamente di bianco, oggi sono diversi i colori degli abiti da sposa tra i quali scegliere. Uno tra questi è il rosa cipria. Perché scegliere questo colore? Qual è il significato? Scopriamolo insieme. Innanzitutto il rosa antico è il colore femminile per eccellenza, oltre che essere molto romantico e delicato e diventa quindi il colore perfetto per uno dei giorni più importanti della propria vita. Per quanto invece riguarda il significato, se il bianco indica la purezza e l’innocenza, in realtà la maggior parte delle donne arriva all’altare dopo una lunga convivenza o magari sono già state sposate in passato e per questo si preferisce optare per un colore diverso. Il rosa antico è simbolo di romanticismo e intimità, senza dimenticare che il rosa è il colore del femminismo. In conclusione il rosa cipria è il colore perfetto da scegliere se si vuole evitare il bianco ma si vuole comunque indossare un colore tenue e soft. Vediamo adesso insieme quali sono i modelli più belli.

Abito da sposa rosa cipria: i modelli più belli

Come detto in precedenza, scegliere l’abito da sposa è una scelta molto difficile. Per trovare il modello perfetto ci vuole tempo ma, se si è già scelto il colore sicuramente è già un grande passo avanti. Il rosa cipria è uno dei colori maggiormente richiesti in questi ultimi anni, un colore soft e non aggressivo, simbolo di femminilità e romanticismo. Anche sulle varie passerelle vediamo sempre più spesso abiti da sposa rosa cipria e, tra l’altro, anche molte celebrities hanno scelto proprio questo colore per il giorno più importante. All’ultimo Met Gala abbiamo visto per esempio l’attrice Nicole Kidman con un abito da sposa color rosa antico firmato Chanel, abito arricchito da piume e applicazioni scintillanti. Sidney Sweeney ha invece indossato un modello a sirena con dettagli gioiello in grado di esaltare al massimo la silhouette firmato Miu Miu. Di grande tendenza anche gli abiti da sposa in tulle, come quello indossato dalla modella Emily Ratajkowski disegnato da Tony Burch. Come appena detto sono tante le caleb che hanno scelto il rosa cipria per il proprio matrimonio, come l’attrice Keira Knightley, che ha indossato un abito da sposa rosa antico corto e sbarazzino firmato Chanel, abbinato a una giacca in tweed coordinata. Anche Beatrice Borromeo ha scelto il rosa antico per il rito civile con Pierre Casiraghi e ancora Reese Whiterspoon, Mandy Moore e Agyness Deyn.

