Abito da sposa economico? Ora si può trovare anche al supermercato

L’abito da sposa economico esiste e ora si può trovare anche al supermercato. Si tratta di una vera e propria rivoluzione, che consente alle future spose di acquistare un vestito bello, che le faccia sentire bene, ma senza spendere eccessivamente.

Ora è possibile trovare il proprio abito da sposa al supermercato. Qualche settimana fa la catena di supermarket inglese Sainsbury’s ha lanciato la prima collezione bridal con Tu clothing, il suo marchio di moda, in collaborazione con il reality Married at First Sight UK. In questo modo ha conquistato un primato nel Regno Unito e una bella fetta di mercato in costante espansione. La crisi causata dall’aumento del costo della vita nel Regno Unito sta facendo fare un passo indietro al tradizionale abito firmato per il giorno delle nozze, scegliendo una versione economica. Un matrimonio da sogno è decisamente costoso ma si può risparmiare grazie a questa novità. La proposta si divide in tre modelli di abiti dalle linee semplici e delicate, per un prezzo che varia dalle 22 alle 50 sterline. Presente un abito midi plissettato, con scollatura a V e senza maniche, versatile e molto chic. Per chi vuole un tocco di sensualità, c’è un modello lungo fino alle caviglie in simil raso, con scollo a cappuccio e spacco laterale vertiginoso. C’è anche un mini-abito in pizzo crochet molto in linea con lo stile hippie anni ’60, molto sbarazzino. Non mancano i completi pantalone, che lasciano libero l’abbinamento con camicetta, cardigan e blazer. Tutto questo può essere acquistato facilmente tra le corsie del supermarket, quando si va a fare la spesa.

L’ultima frontiera dell’abito da sposa low cost

Questa è l’ultima frontiera dell’abito da sposa low cost, ma le basi erano già state preparate. Da qualche anno si sta promuovendo la causa delle super offerte economiche per le nozze. Asos ha lanciato la sua linea da sposa economica nel 2016, facendo il tutto esaurito su tre modelli. Oggi gli abiti della categoria che si trovano sul sito sono più di 200 e vanno dai 38 alle 395 sterline. Stessa cosa per Zalando, con la sua gamma di abiti da sposa dai 200 agli 800 euro, così come Kiabi e anche Primark, che ha creato una sezione nuziale dedicata alla lingerie e agli accessori per l’addio al nubilato. Abiti da sposa low cost anche nei colossi del fast fashion, come Zara, H&M e Topshop. Sempre una garanzia anche l’amatissimo vintage, spesso a buon mercato, ma ci sono molti altri brand che hanno prezzi ragionevoli per quanto riguarda gli abiti da sposa. Inoltre, trovare un abito da sposa low cost è anche molto comodo, oltre che più economico. Basta andare nel supermercato dietro casa o al mercatino delle pulci e il gioco è fatto. E per chi vuole stare ancora più comoda durante gli acquisti, basta un semplice click online.

