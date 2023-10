La nuova tendenza per i look da matrimonio sono gli abiti da sposa champagne, che stanno davvero conquistando tutte. Un’alternativa al classico bianco, sempre molto raffinato ed elegante.

Gli abiti da sposa si tingono nella nuance champagne: è l’ultima tendenza look per un matrimonio frizzante

La nuance champagne sembra aver lentamente sostituito il classico bianco, che rimane intramontabile, ma che viene scelto di meno anche in occasione del matrimonio. Una delle prime a scegliere questo colore è stata Victoria Beckham per il suo matrimonio a Dublino, scegliendo un abito da sposa color champagne griffato Vera Wang con corpetto senza spalline e gonna voluminosa con un lungo strascico, come ricordato da Vanity Fair. Qualche anno dopo, nel 2006, per il ricevimento di nozze, Katie Holmes, che ha sposato Tom Cruise, ha scelto una seconda creazione Armani Privé, ovvero un abito lungo asimmetrico champagne tempestato di cristalli. Pochissimo tempo fa, invece, Jennifer Lopez ha deciso di sfoggiare uno dei suoi look più spettacolari sul suo profilo Instagram, ovvero un abito champagne firmato Schaparelli, con corpetto senza spalline e una silhouette drappeggiata. Non si tratta di un abito da sposa, ma sicuramente ricorda quello iconico di Vivienne Westwood indossato da Carrie Bradshaw. Vanity Fair ha fatto questi esempi per sottolineare che ad oggi non esiste una collezione da sposa che non abbia un colore diverso dal bianco. Il più tradizionale è sicuramente il rosa cipria, ma lo champagne è uno dei più amati, ultimamente in tendenza.

Abiti da sposa: è il momento del colore champagne

Il colore champagne mischia il beige con il dorato, donando un’eleganza davvero unica. Prende il nome dal mitico vino francese, diventando un colore ricco di sfumature, di classe e pieno di bollicine. Dopo diverse stagioni di bianco, dall’avorio al panna, le spose hanno iniziato a considerare questa tonalità spumeggiante che è perfetta per chi ha l’incarnato chiaro e i capelli biondi. L’abito da sposa champagne è perfetto anche per chi desidera un vestito poco convenzionale, ma sempre tradizionale, soprattutto nella stagione più fredda. Il colore champagne si può abbinare a dettagli e accessori bianchi, come il corpetto abbinato ad una maxi gonna in tulle bianco. Per seguire questa tendenza è importante anche scegliere il giusto materiale. Perfetto per la nuance champagne è il satin, ma sono ottimi anche il tulle con applicazioni lucenti e i broccati con filo dorato. Molte spose sentono il bisogno di allontanarsi un po’ dal gusto classico, ma senza esagerare. L’idea di discostarsi troppo da questo stile più tradizionale spesso spaventa, ma nello stesso tempo c’è una grande voglia di donare un tocco di colore all’abito Das posa. Per le donne più titubanti, che non sanno bene se rimanere sul bianco classico oppure donare un po’ di colore, il tono champagne è sicuramente perfetto.

