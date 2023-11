La crema mani di Bottega Verde ” Mandorle Dolci” è davvero un must have: se sei alla ricerca di un motivo per acquistarla, noi te ne diamo ben 5! In questo articolo, dunque, parleremo proprio dei punti forti di questa crema, idratante e nutriente. Assolutamente perfetta per la stagione fredda.

Crema mani di Bottega Verde “Mandorle Dolci”: 5 motivi per sceglierla

Perché acquistare la crema mani di Bottega Verde “Mandorle Dolci”? Sicuramente, sono molti i motivi che possono spingerci a ricercare questo prodotto ed acquistarlo. Noi, in questo articolo, ve ne proponiamo almeno 5.

1- Per il suo profumo: Questa crema mani, perfetta per la stagione fredda, a partire dall’autunno, ha un profumo di mandorle e miele dolcissimo e molto delicato. E’ perfetta anche per i piccoli di casa, grazie alla sua formula ultra leggera.

2- Per la formula: Come abbiamo accennato sopra, si tratta di una formula davvero leggera ma idratante, che non appiccica e non lascia fastidiosi residui sulle mani. Si assorbe velocemente, lasciando la pelle vellutata e morbida.

3- Perché fa bene all’ambiente: con la sua formula naturale al 98%, questa crema, a base di mandorle dolci, non contiene PEG né siliconi, non ha coloranti né alcol. E’ rispettosa dell’ambiente anche nel suo pack eco-friendly.

4- Perché previene rossori ed irritazioni: Proprio grazie ad una composizione nutriente ma non troppo pesante, questo prodotto è l’ideale per prevenire rossori e screpolature delle mani. Tuttavia, la crema mani “Mandorle Dolci” di Bottega Verde, può essere anche usata su zone dove la pelle è più secca e irritata, come gomiti e ginocchia.

5- Perché è parte di un’intera linea profumata: Si tratta di una linea, appunto, chiamata “Mandorle Dolci”, che racchiude bagnoschiuma, crema corpo, crema mani, ma anche burrocacao e molto altro, come il sapone lavamani idratante e illuminante.

Bottega Verde e le sue linee di cosmesi naturale

Il segreto di Bottega Verde? Semplice, è la natura! Nella Tenuta Bottega Verde, in Toscana, si coltivano 300 ettari di piante officinali, tra cui elicriso, calendula, uva rossa, ulivi, menta, malva, verbena e lavanda. Da queste piante nascono le linee cosmetiche di Bottega Verde, che si prendono cura della bellezza di ogni donna, in ogni età.

Il segreto di Bottega Verde è semplice: la natura. L’azienda seleziona i migliori ingredienti naturali, provenienti da tutto il mondo, come l’argan e il karité.

L’innovazione è un altro punto di forza di Bottega Verde. Nel Giardino Botanico della Tenuta, in collaborazione con l’Università di Siena, vengono studiate nuove piante e trasformate in preparati fitoterapici e fitocosmetici.

Bottega Verde è un’azienda italiana che produce i propri prodotti in Italia, nei due stabilimenti di Colorno (PR) e Pollone (BI).

I prodotti vengono poi distribuiti in più di 400 punti vendita su tutto il territorio.

Nel corso degli anni, Bottega Verde ha ricevuto numerosi premi per l’eccellenza dei propri prodotti e servizi. Nel 2018 ha vinto il Netcomm eCommerce Award, nel 2019 l’Insegna Web dell’Anno e nel 2023 il premio come Miglior Insegna 2023 fra tutte le categorie, Migliore Insegna 2023 nella categoria Erboristerie e Migliore Engagement e Comunicazione 2023.

