Quali sono le 10 tendenze più interessanti, in fatto di borse, per la primavera estate 2024? Vediamo insieme le più belle della Milano Fashion Week. Perché anche se ci aspetta un lungo inverno, e il tutto anche anticipato da un autunno dorato… la primavera arriverà.

Le 10 tendenze di borse per la primavera estate 2024, tra le più belle viste alla Milano Fashion Week

La Milano Fashion Week, si sa, è sempre il momento giusto per rifarci gli occhi, pensando alla stagione futura. In questo caso, durante l’ultima Milano Fashion Week, abbiamo sognato le spiagge, i panorami estivi mozzafiato delle nostre riviere…e tanto altro ancora. Sicuramente, è fondamentale non farsi trovare impreparate: quando la primavera 2024 sarà qui, dobbiamo essere pronte ad abbracciare tutti i nuovi trend. Le passerelle più importanti ci hanno dunque suggerito ben 10 modelli di borse da non lasciarsi scappare: e noi siamo qui per descriverle al meglio!

Le 10 borse più di tendenza della stagione primavera estate 2024

Ecco un breve elenco, con accurata descrizione, delle più belle borse di tendenza, che vedremo sfoggiate nella prossima primavera-estate 2024.

Il crochet: Come ci mostra Dior, il crochet, ossia l’effetto “uncinetto” per le mini bag, è sicuramente di grande tendenza. Bellissime in bianco, le borsette per la primavera illuminano ogni outfit, anche in tonalità delicate come il giallo burro o pastello. Hobo bag: Una tendenza già vista, ma rivisitata in chiave Hermès. A mezzaluna, con manico corto e spalla larga, l’hobo bag prende il nome dal tipico bagaglio dei vagabondi, dei senzatetto in Giappone. Eternamente di tendenza, è perfetta in nero e marrone per il giorno. Tuttavia, in toni come il rosa o il rosso ciliegia, si abbina anche ai look serali. Soft touch: Le borse da “abbracciare” sono una grande tendenza della stagione calda del 2024. Sono borse a mano, per lo più, da portare sotto al braccio. Sono morbidissime e coloratissime: realizzate con una fibra della viscosa, sono proposte in colori strong come il viola, il lilla, il verde menta. Per rinfrescare il look da subito. Parallelepipedo bag: Come delle piccole e preziosissime scatole, con manici da portare a mano. Gli scrigni perfetti per la sera, sono quelli proposti nei toni dell’azzurro turchese, da Louis Vuitton. Ma potranno anche essere scelti nei toni dell’argento, del marrone testa di moro, per abbinarsi ad ogni stile. Micro bag: Una tendenza che ha già spopolato nella scorsa stagione, che si è riconfermata in autunno e che sarà top ancora nella primavera del 2024. Le micro bag, piccolissime e loggatissime, si possono portare a tracolla o a spalla. Colori fluo: Non sarebbe estate senza i colori fluo. Per la stagione primavera-estate 2024, però, le sfumature fluo si vestono di carattere, con verdi brillanti e profondi, rosa fucsia che virano al ciclamino. Pezzi di carattere, assolutamente iconici. Tendenza retrò: In molte saranno felici di questo trend. Elegante e senza tempo, malgrado ispirato alle borse anni ’40, lo stile retrò prevede borse rigide, in pelle martellata o coccodrillo, con stampa cocco o liscia. I colori si fanno sobri ed eleganti: dal bianco lacca al nero, passando per il bordeaux fino al marrone. Oversize: Come spesso accade nella moda, le due tendenze agli opposti possono coesistere. Così, se abbiamo visto micro bag, potremo vedere anche grandi borse shopping, da destinare al giorno, ai momenti liberi come al lavoro. Fibre naturali: Una tendenza molto adatta alla stagione estiva, è quella che vede al centro di molti nuovi modelli, materiali naturali come il vimini, la rafia, la canapa. Presente anche il sughero, bellissimo se lavorato artigianalmente. Texture 3D: Un trend particolare, che rende l’oggetto subito protagonista. Ecco quindi che, sulle borse a mano e sulle pochette, vediamo apparire nappine, cristalli e perle, applicati ed incastonati come gioielli preziosi. Una tendenza perfetta per la sera, come anche per le occasioni speciali.

Vi sono piaciute le nuove tendenze bag per la stagione primavera/estate 2024? Tra tutti i trend proposti, di sicuro troverete senza difficoltà i vostri preferiti.

