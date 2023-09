Quali sono le scarpe che sfoggeremo durante la primavera estate 2024 secondo la Milano Fashion Week. Vanity Fair ha selezionato qualche calzatura davvero imperdibile per la prossima stagione, che ha già conquistato le passerelle.

Le scarpe più belle da acquistare per la prossima Primavera Estate 2024 sono quelle viste alla Milano Fashion Week

È decisamente troppo presto per dire a tutti gli effetti quali saranno le scarpe che sfoggeremo di più durante la prossima stagione, in base alle scelte e alle offerte dei designer che sfilano alla Milano Fashion Week. Una prima idea, però, è già possibile farsela, proprio come ha riportato Vanity Fair. Sembra essere quasi una cosa certa che le ballerine saranno destinate al successo. Nella prima giornata di sfilate alla Milano Fashion Week, infatti, si è assistito al trionfo delle ballerine, ma anche ad un ritorno della scarpa legata alla caviglia, come se fosse impreziosita da una cavigliera dorata. A portarla in passerella Fendi, che ha deciso di far sfilare delle décolleté retro accollate e con la punta affusolata, ma anche ballerine arricciate e fatte in pelle verniciata. Un altro grande trend, secondo la griffe romana, sembra essere lo stivaletto, più precisamente quello a metà polpaccio e con stampa pitonata. Ricordiamo che l’animalier sarà apprezzato anche durante le prossime stagioni. Antonio Marras, invece, ha deciso di puntare l’attenzione sulla praticità dei mocassini, ma con una suola alta, in stile carrarmato. In passerella li ha alternati a sabot dal tacco appena accentuato e a sandali con cinturini, dai plateau particolarmente alti, tutti basati sulle varie tonalità del grigio. Le ballerine sono state portate in passerella anche da N°21 e da Etro. Nel primo caso si tratta di un modello arricchito da maxi paillettes, mentre nel secondo caso si tratta di uno stile boho-chic dalla punta affusolata. Sembra essere già particolarmente evidente quali siano le scarpe preferite per la prossima stagione, ma c’è ancora tempo per essere sicuri dei dettagli.

Milano Fashion Week inaugurate dalle calzature di John Richmond

John Richmond ha aperto la Milano Fashion Week con un evento esclusivo presso la sua boutique in via Ponte Vetero 18. La collezione di scarpe autunno inverno 2023/24 è stata la protagonista dell’evento, grazie alla collaborazione con il calzaturificio Rodolfo Zengarini e con Micam, il salone internazionale delle calzature. Un assaggio, dunque, non solo delle calzature che vedremo durante la primavera estate 2024, ma anche nel futuro più vicino, quello della nuova stagione autunnale. Il progetto va dalle sneakers ai tacchi vertiginosi. L’uomo firmato Richmond sceglie scarpe sportive, in colori sorprendenti, alternate agli stivali Chelsea o al mocassino, mentre la donna si divide tra la sensualità degli stivali stampa denim che arrivano a metà coscia e i tacchi vertiginosi in pelle e vernice, con tanto di borchie. Scarpe che sicuramente vedremo indossare spesso durante questa stagione.

