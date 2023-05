Zerocalcare è pronto a tornare sul piccolo schermo, con una nuova serie tv tutta da scoprire, dal titolo Questo mondo non mi renderà cattivo. Scopriamo insieme la trama di questa nuova serie tv animata, particolarmente attesa.

Zerocalcare: la trama della seconda stagione della serie tv



Zerocalcare sta per tornare sul piccolo schermo, con una nuova avventura tutta da scoprire, per la gioia dei fan che attendevano da tempo questo momento. Il 9 giugno 2023 potrete assistere ai nuovi espisodi, su Netflix. Il titolo di questa nuova serie è Questo mondo non mi renderà cattivo. È giusto precisare che non si tratta di una vera e propria seconda stagione di Strappare Lungo i Bordi, ma di un capitolo tutto nuovo, con una storia nuova da raccontare, che non segue quella del capitolo precedente. Netflix ha spiegato che il titolo di questa nuova serie tv rappresenta una sorta di mantra personale che l’autore usa per riuscire a concentrarsi e ritrovare la forza di affrontare tutte le difficoltà che si presentano sul suo percorso, cercando di non andare a compromettere i suoi valori. Questi nuovi episodi saranno molto fedeli allo stile dell’autore, che ormai è diventato inconfondibile. Il suo modo di parlare, di raccontare le emozioni e di analizzare i dettagli, sono tutte caratteristiche che hanno saputo conquistare le persone, che spesso si sono ritrovate nei suoi racconti. Nello svolgimento della trama non mancheranno i colpi di scena. Qualche dettaglio è stato svelato dal trailer ufficiale, che ha fatto anche capire che ci sarà un nuovo personaggio centrale, oltre a quelli storici che abbiamo già conosciuto.

Zerocalcare – Questo mondo non mi renderà cattivo arriva su Netflix



Zerocalcare sta per tornare sul piccolo schermo con la sua nuova serie tv Questo mondo non mi renderà cattivo. Il momento tanto atteso dai fan è sempre più vicino e i personaggi che abbiamo conosciuto in Strappare Lungo i Bordi sono pronti a tornare a conquistare il pubblico. Ci saranno Zero, Sarah, Secco, l’Armadillo, la coscienza di Zero, con l’inconfondibile voce di Valerio Mastandrea, ma ci sarà anche un nuovo personaggio, che sarà anche decisamente importante per la trama. La serie tv è prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con Bay Publishing e sarà formata da sei episodi, della durata di mezzora ciascuno. Lo stile unico di Zerocalcare, che ha conquistato così tanti fan, tornerà a raccontare in modo unico le vicende di questi personaggi, sempre con la sua grande ironia, il suo cinismo e quel modo di parlare che riesce ad entrare nel cuore degli spettatori. Come abbiamo anticipato, Questo mondo non mi renderà cattivo non è il seguito di Strappare Lungo i Bordi, ma è una nuova avventura tutta da scoprire, che coinvolgerà gli stessi personaggi, ma andrà a toccare molte altre tematiche che sono particolarmente care all’autore. Zerocalcare è pronto a portare sul piccolo schermo le sue storie, le sue emozioni, i suoi racconti che riescono sempre a coinvolgere chi guarda gli episodi.