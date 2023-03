Dopo The Irishman Robert De Niro ritorna a collaborare con Netflix, ma questa volta il progetto è seriale. Il titolo è Zero Day ed è stato già ufficialmente acquisito dalla piattaforma streaming: che cosa sappiamo a riguardo?

Zero Day: tutto sul nuovo progetto di Robert De Niro

Il grande Robert De Niro si prepara a tornare sulla nota piattaforma streaming di Netflix. Dopo l’ultimo progetto di Martin Scorsese interpretato accanto ad Al Pacino e Joe Pesci, The Irishman, De Niro ritorna a collaborare con Netflix e questa volta lo fa con un progetto seriale.

Il titolo è Zero Day ed è stato da poco acquisito da Netflix stesso.

Zero Day: di che cosa parla la nuova serie-tv con De Niro?

Zero Day si concentra su una domanda esistenziale che, nel bene o nel male, accomuna tutto il mondo: «Come possiamo trovare la verità in un mondo in crisi, apparentemente lacerato da forze al di fuori del nostro controllo?». Oltre a tale domanda, di per sé già parecchio profonda e ricca di significato, la nuova serie con Robert De Niro si chiede anche: «In un’era piena di teorie del complotto e di sotterfugi, quante di quelle forze sono il prodotto delle nostre stesse azioni, forse anche della nostra stessa immaginazione?».

Non sono ancora stati forniti molti dettagli su Zero Day, ma a quanto pare Robert De Niro vestirà i panni di un ex Presidente degli Stati Uniti in una storia politica thriller e ricca di suspense.

Zero Day: quanti episodi ha la serie-tv?

Stando alle varie notizie circolanti sul web, Zero Day si compone di sei episodi e alla regia c’è Lesli Linka Glatter (Homeland e Mad Man).

Eric Newman e Noah Oppenheim sono i creatori della serie insieme a Michael S. Schmidt. Robert De Niro, invece, oltre a essere il protagonista della serie-tv, fa parte anche della produzione.

«Zero Day è un thriller cospirativo sagace e avvincente che terrà il pubblico con il fiato sospeso» – queste sono state le parole di Peter Friedlander, vicepresidente delle serie sceneggiate per Netflix negli States e in Canada.

Quando esce Zero Day?

Al momento Zero Day non ha ancora una data di uscita ufficiale. Netflix non ha ancora ufficializzato nulla, ma si presume che nelle prossime settimane arriverà l’annuncio dell’inizio delle riprese. Il pubblico quindi dovrà aspettare ancora un po’ prima di avere una data da segnare in calendario.

Robert De Niro e la sua prima volta da protagonista di una mini-serie

Per Robert De Niro è un vero e proprio debutto da protagonista in una mini-serie di Netflix. Zero Day avrà lui come protagonista e le persone coinvolte nella produzione sono entusiaste di averlo con loro. Il pubblico, già allertato di questa incredibile novità, non vede l’ora di scoprire maggiori informazioni riguardo il progetto seriale, le cui aspettative pare siano già molto alte.

Attore apprezzatissimo e dal successo mondiale, Robert De Niro arriva da un altro enorme successo datato 2019: si tratta di The Irishman, diretto dal grande Martin Scorsese, che lo ha voluto a tutti i costi nel cast.

Non ci resta che attendere aggiornamenti su Zero Day: stay tuned.