Le zeppe sono le alleate preferite da tutte quelle donne che non amano indossare vertiginosi tacchi a spillo. Si tratta di un sandalo aperto o chiuso con una suola rialzata. Rappresentano da sempre la calzatura estiva per eccellenza e la giusta via di mezzo tra comodità ed eleganza.

Molto versatili, si possono abbinare su tutto. Ecco una breve storia e alcuni modelli proposti per l’estate 2022.

Le zeppe: ieri e oggi

Le zeppe hanno origini antichissime, addirittura si possono ricondurre all’Antica Grecia. Infatti gli attori di teatro del tempo le utilizzavano per aumentare la loro altezza in modo da potersi far vedere meglio dal pubblico. A portarle up negli anni ’90 fu proprio Salvatore Ferragamo che è il creatore delle zeppe in sughero.

Questo materiale veniva pressato e incollato in modo tale da rendere la scarpa resistente e comoda. Il tempo ha decretato numerosi cambiamenti sia nei materiali che nei modelli. Alte, basse, chiuse, aperte, con la suola in sughero le zeppe non passano mai di moda e guadagnano il podio tra le calzature adatte alla stagione estiva anche quest’anno. Sfilano sulle passerelle e le ritroviamo nelle collezioni primavera-estate 2022.

Le zeppe: i modelli per l’estate 2022

Le zeppe sembravano aver subito un declino ma in realtà si rivelano le scarpe più indossate della stagione. Comode e versatili rimangono le preferite per affrontare le lunghissime giornate afose. Ecco alcuni modelli per l’estate 2022.

Valentino Garavani: platform in corda e borchie

Valentino propone la classica zeppa con la suola in corda. Il suo marchio di fabbrica sono le borchie e qui le vediamo sul cinturino e sulla parte posteriore. Donano un tocco rock all’outfit. Perfette da abbinare con un vestito lungo magari con stampa floreali.

Chloè: zeppe in cuoio con catene

Chloè sfodera un sandalo platform realizzato in cuoio. Non troppo alte queste zeppe sono caratterizzate sulle due fasce centrali da catene in resina, molto in voga anch’esse quest’estate. Perché non abbinarle a una hand-bag con il manico a catena?

Chanel: zeppe basse e trapuntate

Da sempre la pelle trapuntata è il marchio di fabbrica Chanel e qui lo ritroviamo su tutta la suola. Dai colori neutri, questo sandalo basso può essere indossato per ogni occasione. Le fasce tengono bene il piede e il platform morbido renderà la calzatura molto comoda.

Versace: zeppa alta in raso

Versace punta sull’eccesso e qui vediamo appunto una zeppa altissima. Ideale per chi vuole un effetto slanciante questa tipologia a ciabatta risulta elegante, trendy e renderà la vostra silhuette molto attraente.

Loewe: Sandalo alto da mare

Ricorda un pò il sandalo da scoglio ma Loewe l’ha reinterpretato rendendolo una vera e propria zeppa da mare. Infatti può essere un’idea per sostituire le infradito che alle volte possono risultare scomode.