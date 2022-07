Lunedì 4 luglio 2022 ha avuto inizio la Parigi Fashion Week, dedicata alle collezioni Haute Couture autunno-inverno 2023.

La settimana della moda parigina si concluderà giovedì 7 luglio 2022, ma molto probabilmente ci sarà anche qualche data fuori calendario.

Parigi fashion week: al via le sfilate

La Parigi Fashion Week è iniziata col botto; la Fédération de la Haute Couture ed de la Mode sarà attiva per la condivisione dello streaming di ogni sfilata, resa visibile anche ovviamente dai vari canali social e sulla piattaforma Youtube di ogni singolo brand presente.

L’apripista della settimana della moda parigina è stata Schiaparelli con Daniel Roseberry alla direzione artistica. La comunicazione della sfilata ha toccato le ombre del surrealismo, con un gioco di colori scuri e punti luce dati dai gioielli dorati.

A seguire Iris Van Herpen, Christian Dior nel primo pomeriggio e Giambattista Valli come chiudipista della prima giornata di alta moda.

La seconda giornata di fashion week si aprirà con Chanel (che avrà un doppio appuntamento), mentre Giorgio Armani Privè chiuderà la giornata.

Per la terza giornata sarà Balenciaga ad apparire con una seconda sfilata (sapevate che per l’evento il brand aprirà una nuova boutique proprio a Parigi?), ma non mancherà Jean Paul Gualtier e, in chiusura, Maison Margiela, con il primo appuntamento dal vivo di John Galliano.

L’ultima giornata della Paris Fashion Week avrà come protagonista sicuramente Fendi, al quale seguiranno una serie di brand minori ma altrettanto interessanti.

Fuori calendario: atteso Valentino

L’avevamo detto e così sarà: oltre al programma normale della settimana della moda di Parigi, ci sarà un attesissimo fuori calendario. Infatti, ci sarà proprio Valentino a presidiare con una sfilata unica. The beginning sarà il titolo e sarà nel cuore di Roma, dove verso la fine degli anni ’50 si aprì proprio la primissima boutique del brand.

L’evento, super atteso, è previsto per l’8 luglio 2022 e porterà con sé tutta una serie di eventi volti a promuovere e conservare gli spazi pubblici, coinvolgendo gli studenti e le studentesse delle principali scuole di moda di Roma.

Insieme a Valentino, è grande la curiosità nata intorno all’annuncio di Guram Gvasalia, il fratello di Demna, che porterà Vetements alla sua prima sfilata Haute Couture: un tripudio di novità e di sorprese a non finire!

Il calendario ufficiale della Parigi Fashion Week – Haute Couture

Lunedì 4 Luglio 2022

10:00 – Schiaparelli

12:00 – Iris Van Herpen

13:00 – Georges Hobeika

14:30 – Christian Dior

16:00 – Cristophe Josse

17:00 – Rahul Mishra

18:00 – Maison Rabih Kayrouz

19:30 – Giambattista Valli

Martedì 5 Luglio 2022

10:00 – Chanel

12:00 – Chanel

13:30 – Alexis Mabille

14:30 – Stéphane Rollande

15:30 – Julien Fournié

16:30 – Alexandre Vauthier

17:30 – Dawei

18:30 – Ronald Van Der Kemp

19:00 – Giorgio Armani Privé

Mercoledì 6 Luglio 2022

11:00 – Franck Sorbier

12:00 – Balenciaga

13:30 – Elie Saab

16:00 – Viktor&Rolf

17:00 – Zuhair Murad

18:00 – Jean-Paul Gaultier

20:00 – Maison Margiela

Giovedì 7 Luglio 2022

10:00 – Aelis

11:00 – Yuima Nakazato

12:00 – Julie De Libran

13:00 – Imane Ayissi

14:30 – Fendi Couture

16:00 – Juana Martín

18:30 – Adeline André

Il programma è vastissimo e, come ogni anno, l’immersione nelle storie dei brand ci porterà in altre dimensioni, alla scoperta di tessuti, sogni e realtà nuove.