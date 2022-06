Come ogni anno la Milano Men’s Fashion Week regala esperienze immersive in cui potere osservare da vicino l’estro creativo di ogni brand partecipante e di chi, ovviamente, vi sta dietro. Le sfilate, infatti, non sono da considerarsi solo abiti e consistente; sono vere e proprie manifestazioni teatrali, in cui vengono a galla i valori e il pensiero creativo di ogni mente a capo dei brand.

Il 18 giugno 2022 la Milano Men’s Fashion Week ha visto sfilare alcuni importantissimi brand: Brunello Cucinelli, Emporio Armani, Dolce&Gabbana, Fendi e, per ultimo ma non per importanza, Versace.

In occasione della presentazione della collezione per la Primavera-Estate 2023, Donatella Versace ha stupito il pubblico con alcune novità assolute: il trikini da uomo, ad esmepio, è stato il pezzo forte.

Il trikini da uomo e la collezione spring/summer 2023

Donatella Versace ha voluto osare e scardinare un po’ le regole della moda: la sua sfilata in occasione della Milano Men’s Fashion Week grida energia ribelle, stile pop e colori in tutto e per tutto.

La collezione uomo primavera-estate 2023 made by Versace, infatti, è un continuo gioco di contrasti e di colori e di epoche differenti: si trovano a fondersi classicismo e modernità, epoca barocca e pop art, colori e fantasie agli antipodi.

In questa fusione cromatica e temporale, però, è l’uomo il protagonista assoluto: egli ritorna il vero e unico padrone del proprio look, riappropiandosi completamente del colore, delle stampe e della sua personalità. Accoglie su se stesso gli abiti e li rivisita con forte energia, catturando l’attenzione anche con capi strong e originali.

Uno dei pezzi forti della nuova collezione per la prossima stagione primaverile-estiva è sicuramente lui: il trikini maschile. Si tratta di un pezzo unico e assolutamente fuori dagli schemi; in versione cut out (di totale tendenza per l’estate 2022 per i costumi da donna), ma anche in versione body, la novità in casa Versace colpisce nel segno e profuma di vitalità.

Donatella Versace propone il suo pezzo cult abbinato a pantaloni sartoriali oversize come se fosse un body, lasciando la schiena completamente scoperta, o ancora a un trench in seta rosa antico o a una felpa slacciata. Abbinamenti e consistenze differenti sono e saranno il punto di forza della nuova collezione.

Per quanto rigurda i colori, casa Versace non si è risparmiata: sono infatti le tinte fluo a colorare il nuovo trikini maschile, giusto per diffondere ulteriormente tutta l’energia di cui è intrisa la nuova collezione.

Non esistono pregiudizi, non esistono limiti alla personalità: l’uomo Versace può essere chi vuole, quando vuole e come vuole. È solo lui il padrone di se stesso e non si pone regole, ma sancisce un vero contratto con la libertà.

Non a caso, poi, Donatella Versace afferma di rivolgersi sempre alla GenZ, conosciuta anche e soprattutto per la voglia e l’entusiasmo di mettere insieme idee tra loro assolutamente contrastanti. Se ci pensiamo, alla fine, il brand è in perfetta linea con le tendenze dell’ultimo periodo, in cui le parole staticità e minimalismo lasciano spazio a qualcosa di ben più ampio e trasversale: mondi che si incontrano, si toccano, si fondono insieme, facendo delle differenze il loro punto di forza.