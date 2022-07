Nel vasto mondo della moda ci sono accessori che non sentono il passare del tempo e delle tendenze, perché sono essi stessi tendenza. Riferendoci alla stagione estiva, ad esempio, ci sono capi di abbigliamento, accessori, scarpe o gioielli che non muoiono mai.

Con cristalli, decorazioni luminose, paillettes, dorati o argentati: di che cosa stiamo parlando? Dei sandali gioiello, pezzi unici che in estate non possono mancare all’appello!

Super versatili, diversi gli uni dagli altri e iper luminosi, i sandali gioielli sono un investimento unico che vi farà però essere in tendenza ogni estate.

Andiamo a vedere più nel dettaglio le varie tipologie di sandali gioiello, in modo da avere una breve panoramica di quella che è, a tutti gli effetti, una tendenza evergreen.

Sandali gioiello: l’evergreen più luminoso di sempre

Chi ha detto che i sandali gioiello si possano indossare solo in estate? Certo, il modello, essendo aperto, predilige la stagione calda, i piedi nudi e outfit decisamente estivi, ma in realtà il sandalo gioiello è talmente particolare che può adattarsi molto bene anche alla stagione autunnale o, proprio per azzardare, anche a quella invernale. Basta combinarli con un bel paio di calze velate o addirittura pesanti, in modo tale che la luminosità del gioiello possa risaltare a 360° nonostante il freddo stagionale.

Ma torniamo al caldo: l’estate 2022 vede i sandali gioiello protagonisti di moltissimi outfit; essendo un modello versatile e dalle mille sfaccettature, si può scegliere di abbinarlo a un abito da sera come a un jeans. Il risultato, in ogni caso, sarà assolutamente in tendenza! Parlare di gioiello non significa per forza parlare di concreti gioielli incastonati sulla scarpa; si parla di sandali gioiello anche nel caso in cui i colori che li accompagnano sono il dorato, il rame/bronzo o l’argento. Le cromie di questo tipo donano eleganza e riflettono la luce, impreziosendo tutto l’outfit e rendendovi super glamour.

Quale modello scegliere?

Ormai divenuti parte integrante delle tendenze, i sandali gioiello si caratterizzano anche per la loro silhouette lineare ed elegante; di solito, infatti, tale modello gode di una forma molto pulita, minimal e assolutamente chic. Sia che siano alti, sia che siano bassi, i sandali gioiello non spingono in stravaganza, ma restano fedeli alla linearità del piede: cinturini sottili, fasce intrecciate, dettagli luminosi che bene si accostano con tutto.

Se vi piace osare un po’ di più, invece, potete pensare di scegliere sandali gioiello dalle sfumature del blu, del rosso rubino o del verde smeraldo, sempre accompagnate da punti di luminosità che conferiscono all’intero outfit una dolcissima aura preziosa.

Volete sentirvi slanciatissime ed extra luminose? Allora per voi il sandalo gioiello con il tacco alto è la soluzione migliore; aggiungeteci l’abbronzatura e il risultato sarà impeccabile!

Se, al contrario, preferite qualcosa di più comodo, potete sempre scegliere un modello basso (anche raso terra), che abbia però dettagli gioiello capaci di donare eleganza e lucentezza in pochissimi passaggi. Di tendenza anche i modelli con cinturino alla caviglia e applicazioni gioiello in esso, così come i classici modelli a infradito iper luminosi e dai colori del mare, che in una stagione come l’estate, ammettiamolo, non stancano mai.

Bisogna solo iniziare a provare qualche modello e trovare, tra le tante scelte disponibili, quello che più urla il vostro nome. Qualsiasi sarà la vostra decisione, non preoccupatevi, sarete in gande tendenza e illuminerete anche le notti più scure!