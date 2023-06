Qualcosa è andato storto per Zendaya. L’attrice si trovava a Roma e pare essere stata cacciata da un ristorante Vip del centro a causa del suo outfit, considerato non idoneo al tipo di locale. Zendaya si trovava a Roma con l’amica e collega Priyanka Chopra e purtroppo la vicenda del ristorante ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. Ma com’era il look della nota attrice e cantante?

Zendaya respinta da un ristorante di Roma per colpa dell’outfit: il look della cantante

Dopo l’inaugurazione del Bulgari Hotel, Zendaya si sarebbe recata in compagnia della collega Priyanka Chopra presso Terrazza Borromini, un noto ristorante che affaccia su Piazza Navona. Sembra proprio che sia qui che la nota attrice abbia vissuto un episodio piuttosto spiacevole. Zendaya, infatti, sarebbe stata allontanata dallo stesso ristorante a causa del suo look, considerato poco consono al mood del locale, che invece richiede un codice di abbigliamento decisamente più rigoroso. Che cosa indossava Zendaya per essere stata cacciata dal ristorante? A quanto pare la cantante e attrice indossava un crop top nero senza spalline e un paio di pantaloni cargo color sabbia/beige. Probabilmente, però, sarebbe stata la pancia scoperta il dettaglio che l’avrebbe fatta allontanare dal locale. Nonostante la sua precedente prenotazione, Zendaya non ha quindi potuto godere della sua cena alla Terrazza Borromini. Le voci hanno raccontato che dopo lo spiacevole accaduto, l’attrice avrebbe scelto di cenare in una pizzeria sita nei pressi di Piazza Navona.

Zendaya respinta da un ristorante di Roma per colpa dell’outfit: la replica della cantante e le dichiarazioni del suo staff

Dopo la diffusione della notizia, sia Zendaya stessa, sia il suo staff, hanno voluto replicare per spiegare meglio l’accaduto. Lo staff dell’attrice, infatti, ha smentito immediatamente la cacciata dal ristorante e ha spiegato quanto accaduto alla rivista Just Jared:

Il gruppo di amici è arrivato in questo ristorante e si è reso conto che avevano già mangiato lì l’ultima volta che erano stati a Roma, quindi se ne sono andati e si sono recati in un altro posto perché volevano provare qualcosa di nuovo. Non c’era alcun problema con il codice di abbigliamento

Anche Zendaya avrebbe confermato tale versione, smentendo dunque la voce secondo la quale sarebbe stata prontamente “cacciata” dal noto ristorante romano.

Il look sfoggiato da Zendaya, casual e adatto alla sua età, era stato scelto dall’attrice anche e soprattutto per attenersi alle temperature della capitale, che in quei giorni erano particolarmente alte. Stile semplice ma di forte impatto estetico, la pancia scoperta di Zendaya avrebbe causato non pochi problemi, anche se il team della cantante dice tutto il contrario.

Ad ogni modo, dopo il presunto spiacevole evento, Zendaya non si è lasciata abbattere e il giorno dopo si è lasciata prendere dalle good vibes della bella Roma, tanto da essere stata paparazzata mentre faceva shopping.

La verità sul fatto forse non sarà mai abbastanza chiara, ma anche se fosse andata realmente così, ciò non implicherebbe alcun tipo di caduta nella sua carriera, ormai da anni particolarmente ricca di successi.