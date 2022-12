Zendaya e Tom Holland sono una delle coppie più amate e seguite dalle nuove generazioni. Il loro amore, sempre più forte, li starebbe portando a progettare il loro futuro insieme, tant’è che si sta parlando di probabili nozze.

I “Tomdaya” (così sono chiamati dai fan) sono i protagonisti delle ultime tre pellicole dedicate a Spiderman: rivediamo insieme i loro momenti d’amore più belli.

Zendaya e Tom Holland: i momenti più belli della loro lovestory

Per quanto possa sembrare impossibile crederlo, Zendaya e Tom Holland sono molto riservati sul loro amore, ma in diverse occasioni non si sono tirati indietro dal mostrare il grande sentimento che li lega insieme.

A quanto pare il loro amore si sta facendo sempre più intenso, tanto che entrambi considerano il loro legame serio e permanente. Parole decise, connesse a una volontà comune di volere progettare un futuro insieme.

I due attori di Hollywood si sono conosciuti nel 2016 sul set di Spider-Man: Homecoming ma la storia d’amore è stata ufficializzata da loro nell’ estate del 2021, quando hanno confermato di essere una coppia a tutti gli effetti anche nella vita reale, non solo dietro la macchina da presa.

Il loro legame è così autentico che riescono a divertirsi anche durante i momenti più “ufficiali” come le conferenze stampa.

Essendo entrambi molto giovani (hanno 26 anni), non mancano episodi simpatici, battute e commenti ironici da parte di uno e dell’altra: una coppia affiatata è anche una coppia che sa prendersi in giro.

Entrambi molto attivi sui social network, Tom Holland e Zendaya non rinunciano a scambiarsi dediche romantiche. Per il 25° compleanno dell’attrice (1 settembre 2021), Tom Holland le ha voluto dedicare un messaggio romantico: “Mia MJ, trascorri il più felice dei compleanni. Chiamami quando sei in piedi” – “Ti chiamo ora” – rispose lei in un batter di ciglia. Anche l’attrice ha voluto esprimere il suo amore verso Holland e ha scelto di farlo in occasione del 26° compleanno. Zendaya ha infatti deciso di postare una fotografia in bianco e nero che li ritrae insieme, accompagnata da una dedica speciale: “Il più felice dei compleanni a colui che mi rende più felice“.

Insomma, pare che i Tomdaya siano particolarmente inclini alle dediche da compleanno: parole dolci, messaggi di orgoglio e promesse d’amore: “Continua a stenderli tutti e a spianare la strada al resto di noi” – queste le parole di Tom Holland per il compleanno di Zendaya del 2018. Parole che lasciano trasparire un forte desiderio di viversi e che, anno dopo anno, si solidificano sempre di più.

Il 2018 è stato anche l’anno del Met Gala più amato da Zendaya. L’attrice è arrivata sul red carpet con un outfit Versace ispirato a Giovanna d’Arco, lo stesso che Holland ha voluto commentare con tali parole: “Lunga vita alla regina. Stendili tutti, socia“.

Piccoli momenti di quotidianità e di lavoro che non tolgono l’attenzione a ciò che li lega insieme: attimi di pausa tra una ripresa e l’altra, attimi di relax in giro per il mondo, attimi di dolcezza esternati al mondo intero e un amore che pare essere fortissimo. I due attori innamorati si sono anche recati insieme presso il Presbyterian Children’s Hospital di New York e hanno fatto visita ai bambini e alle bambine ricoverati/e: un momento di estrema dolcezza, che l’attrice ha voluto commentare così: “Abbiamo il migliore Spider-Man in carne e ossa del mondo“, anche se, a dirla a tutta, i bimbi avevano ammesso di preferire Batman.

Nell’aria c’è profumo di nozze: i Tomdaya arriveranno all’altare? Si attendono aggiornamenti.