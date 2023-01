La tanto attesa quarta stagione della serie tv You sta per arrivare su Netflix, o almeno la prima parte. Scopriamo di cosa parla.

You, la quarta stagione su Netflix

You è una serie di grande successo, che ha letteralmente incantato i telespettatori. È basata sui libri di Caroline Kepnes ed è uno degli show più controversi e allo stesso tempo più seguiti di Netflix. Il 9 febbraio uscirà la prima parte della quarta stagione, particolarmente attesa, mentre per la seconda parte si dovrà attendere il 9 marzo. Visti i grandi colpi di scena a cui abbiamo assistito nel finale della terza stagione, ogni episodio di questo nuovo capitolo, che in un certo senso andrà a rivoluzionare la storia, non può che essere atteso in modo particolare.

Nonostante la terza stagione sia finita nel cuore di Parigi, già da tempo Netflix aveva rivelato che i nuovi episodi sarebbero stati ambientati a Londra. La conferma è poi arrivata con i primi scatti delle riprese e infine con il trailer ufficiale di questa quarta stagione. Ritrovare Joe Goldberg a distanza di tempo sarà una vera sorpresa per tutti i fan della serie. Questa volta il protagonista cambierà completamente città, Paese e anche identità.

Sarà una persona nuova, o almeno cercherà di esserlo, lontano da tutto quello che è accaduto nella sua vita e da tutto quello che ha commesso. Riuscirà realmente a tenere a bada la sua parte più oscura? Sicuramente un nuovo ambiente potrà aiutarlo, soprattutto tenendo conto che sarà un professore e dovrà avere a che fare con i suoi alunni. Ma cosa accadrà quando una nuova donna entrerà nella sua vita? Ci saranno sicuramente molti colpi di scena in questa nuova attesissima stagione della serie tv.

You, quarta stagione: la trama della serie

Le prime tre stagioni sono state adattate da una serie di romanzi di Caroline Kepnes. È giusto precisare che non esiste un quarto libro, per cui questa stagione è del tutto nuova, priva di ispirazioni esterne. Nella quarta stagione Joe Goldberg sarà sulle tracce di Marienne, che aveva inseguito fino a Parigi nel finale della terza stagione e che ora proverà a cercare a Londra. Assumerà l’identità fittizia del professor Jonathan Moore, nella speranza di avere una nuova vita, lontana dal suo passato tormentato. La sua esistenza, però, subirà ancora dei forti scossoni, a causa della presenza di un assassino che lo prenderà di mira, andando ad uccidere tutti i suoi nuovi amici, che fanno parte della vita mondana di Londra. Joe si dovrà trasformare in un vero e proprio detective, nella speranza di capire chi si nasconde dietro questo assassino e cercando in tutti i modi di farlo arrestare dalla polizia. Sarà qualcuno che fa parte del suo passato? La cosa certa è che nella vita di Joe arriverà una nuova donna, Kate, la direttrice di una galleria d’arte, che conquisterà il suo cuore. Per Joe non sarà facile dividersi tra l’amore ossessivo per questa nuova donna e la voglia di scoprire chi è che ha preso di mira il suo gruppo di amici.