You 4: quando esce, dove vederlo, trama e cast

You, serie di Netflix che vede Penn Badgley protagonista, sta per tornare con la sua quarta stagione, seguendo la storia dello stalker Joe Goldberg.

You è una serie televisiva di genere thriller psicologico tratta dai romanzi di Caroline Kepnes (Tu, Hidden Bodies e You love me) adattata per il piccolo schermo prima per Lifetime e poi, a livello internazionale, per Netflix. Il telefilm statunitense va in onda dal 2018 ed è ormai giunto alla quarta stagione confermando l’appeal che ha sul pubblico, nonostante le numerose perplessità dei telespettatori sorte dopo la seconda stagione – fiacca rispetto alla prima.

You 4: data di uscita su Netflix e cast

Proprio in questi giorni, Netflix ha pubblicato il primo teaser trailer ufficiale per annunciare You 4, chiaramente già confermata da tempo. Il protagonista è sempre lui, lo stalker Joe Goldberg, alle prese con una nuova inquietante vicenda. A vestirne i panni sarà come di consueto Penn Badgley, ormai ben lontano dalle ben più rosee tinte di Gossip Girl che lo vedeva protagonista anni addietro.

Al suo fianco troveremo Tati Gabrielle nel ruolo di Marienne Bellamy. Ma saranno tanti i nuovi ingressi previsti da You 4: ci saranno ben dieci nuovi membri nel cast! Vedremo ad esempio Charlotte Ritchie come co-protagonista nel ruolo di Kate, Amy Leigh Hickman nelle vesti di Nadia (dottoranda in letteratura), Ed Speleersin quelle di Rhys (giovane scrittore di tematiche politiche), Brad Alexander in qualità di Edward (figlio di un noto caporedattore di un giornale), Tilly Keeper come la ricca e famosa lady Phoebe e Lukas Cage come Adam, figlio di un ricco magnate.

Al loro fianco ci saranno poi Aidan Cheng, Niccy Lin, Eve Austin, Dario Coates e Ozioma Whenu, cioè attori che gravitano già attorno al mondo di Netflix.

Come da notizie ufficiali, You 4 sarà divisa in due parti: la prima verrà rilasciata il 10 febbraio 2023 e la seconda il 10 marzo 2023, per un totale di dieci episodi complessivi. Ecco il teaser:

You 4: la trama della nuova stagione

You 4, già dal teaser, spiazza un po’ i fan. Joe Goldberg, omai lontano dal personaggio che era (il libraio di New York introverso e scostante), non è a Parigi come sembrava suggerire il finale della terza stagione, bensì a Londra. La sua nuova identità è quella di Jonathan Moore, destinato ben presto a ricadere nel solito vizio: innamorarsi e ossessionarsi. La malcapitata di questa stagione sarà Kate, una gallerista d’arte. “Venire a Londra mi ha permesso di seppellire il passato. Sono finiti i giorni dell’amore non corrisposto e della bramosia”, dice Joe del teaser… peccato che le scene successive sembrino suggerire tutt’altro: Joe sembra essersi dedicato, come dice, al mondo accademico – scopriremo poi in quali vesti – ed è circondato da nuovi amici, nuovi colleghi e nuove donne.

Sembra chiaro dal teaser che tra questi non tutti siano proprio compagni fidati e che il tradimento possa essere dietro l’angolo. Al contrario delle stagioni precedenti, questa si configura come una storia con molti più personaggi in campo, una vicenda più “corale” che vede sempre Joe come perno centrale. Staremo a vedere se You 4 convincerà ancora una volta i fan, che per adesso hanno potuto trarre pochi elementi sulla trama dal video rilasciato.