Le riprese della terza stagione di “You” sono ufficialmente incominciate. Dopo un primo annuncio ormai quasi un anno fa, la produzione era stata costretta ad interrompere le riprese. La causa è stata la pandemia da Coronavirus, che tra i tantissimi settori, ha piegato anche quello della cinematografia.

Ma per buona pace dei fan della serie che vede come protagonista lo stalker Joe Goldberg, interpretato da Penn Badgley, le riprese sono ricominciate. Il 2 novembre 2020 infatti, lo stesso account ufficiale di “You”, lo ha annunciato sul profilo di Twitter. Tra le serie tv proposte da Netflix quindi, potremmo presto vedere anche la nuova stagione di “You”.

You 3: quando esce la nuova stagione

Non si sa di preciso, la data del debutto della terza stagione di “You”, ma si suppone che possa avvenire entro la fine dell’anno, o al massimo, all’inizio del 2022.

Dopo le prime due stagioni che hanno indubbiamente suscitato molta curiosità per via dell’argomento trattato, ecco quindi l’arrivo di una terza. Ma di cosa si parlerà nei nuovi episodi previsti?

Nella seconda stagione, ci è stato spiegato cosa fosse realmente accaduto tra lo stalker Joe e Candace che in passato era stata la sua ragazza e che era già apparsa, sporadicamente, durante la prima stagione. Sempre nella seconda stagione abbiamo visto Joe trasferirsi a Los Angeles, dove si è fatto conoscere come Will e dove ha incontrato Love Quinn, interpretata da Victoria Pedretti, che diventa il centro dei suoi pensieri ossessivi.

Love è una ragazza ricca e ci appare come spinta dai sentimenti più puri, ben presto però ci verranno svelati i lati più bui della coppia, in contemporanea a fine stagione, con la scoperta che Love è incinta.

Il cast per la terza stagione

Secondo quanto annunciato da Netflix, oltre ai protagonisti interpretati da Penn Badgley e Victoria Pedretti, prenderanno parte al cast anche Michaela McManus, che interpreterà Natalie, vicina di casa e forse, nuova ossessione di Joe.

Ad aggiungersi al cast per la terza stagione di “You” saranno anche Shalita Grant e Travis VanWinkle. La prima interpreterà Sherry, una mamma-influencer con qualche scheletro nell’armadio, il secondo invece sarà un amico dello stesso Joe.

L’argomento tabù e la curiosità dei telespettatori

Quella di “You” è una storia molto particolare. Affronta infatti un argomento tabù, considerato quasi scandaloso. Ovvero i sentimenti visti dal punto di vista di uno stalker che si spinge oltre e diventa un assassino.

Non tutti infatti, si sono trovati d’accordo con il prodotto, ma è indubbio che l’argomento trattato susciti una certa curiosità nei telespettatori, chi per puro gusto di completare una serie ormai iniziata, chi invece spinto da un sincero interesse nell’evoluzione della storia. Non ci resta quindi che attendere la terza stagione. E voi siete pronti per un po’ di sano “Netflix and chill”? Ecco le altre uscite da non perdersi per il 2021.