You, quarta stagione: il cast della serie

La quarta stagione di You sta per uscire su Netflix, divisa in due parti. Una serie particolarmente attesa, che racconta le nuove avventure del protagonista Joe Goldberg. Scopriamo il cast della serie.

You, arriva la quarta stagione su Netflix

Qualche settimana fa è ufficialmente uscito il nuovo trailer della quarta stagione dell’attesissima serie tv You.

“Nuovo anno, nuovo paese, nuovo personaggio, eppure Joe sembra non riuscire a scrollarsi di dosso il passato” è la didascalia scelta dal canale ufficiale di Netflix per la pubblicazione del video. Chi ha visto le prime quattro stagioni sa che Joe Goldberg cambia spesso identità, ma non il suo passato, che torna a bussare alla porta con violenza, scatenando la sua parte oscura. Cosa accadrà in questa nuova stagione. Joe deve ricominciare la sua vita, dopo il travolgente finale della terza stagione.

Lo farà grazie all’identità fittizia di professor Jonathan Moore. Il protagonista è scappato in Europa, più precisamente a Londra, dove spera di potersi allontanare dal suo passato tormentato e costruire una nuova esistenza, continuando a cercare l’amore. La sua vita, però, viene presa di mira da un assassino, che sembra impegnarsi con tutto se stesso ad uccidere tutti i nuovi amici di Joe, che fanno parte della vita mondana di Londra.

Chi è questo assassino? E cosa vuole da Joe? Questi sviluppi lo trasformeranno in un vero e proprio detective, mentre cerca di far arrestare questo spietato killer dalla polizia. La sua attenzione, però, sarà richiamata anche da un nuovo personaggio, la direttrice di una galleria d’arte, Kate. Perché Joe può impegnarsi in qualsiasi cosa, ma quando una donna entra nella sua testa e nel suo cuore, sappiamo bene che tutto può succedere.

La tanto attesa nuova stagione di You sarà divisa in due parti. La prima sarà resa disponibile su Netflix a partire dal 9 febbraio, mentre la seconda arriverà sulla piattaforma a partire dal 9 marzo. Manca davvero poco per scoprire le nuove avventure di Joe Goldberg, ma ci sarà una pausa lunga tra l’uscita della prima parte e l’uscita della seconda, per questo i fan dovranno avere molta pazienza per scoprire come andrà a finire questa quarta stagione, che sembra essere particolarmente intensa.

You, la quarta stagione su Netflix: il cast della serie tv

Penn Badgley tornerà, ovviamente, nei panni del protagonista, Joe Goldberg, con la sua nuova identità. Farà parte del cast anche Tati Gabrielle, nei panni di Marianne Bellamy. Nella nuova serie di You ci saranno anche diverse new entry, tenendo conto che Joe si ritroverà in un altro Paese, con tanti nuovi amici diversi, in una Londra particolarmente mondana. Tra questi Lukas Cage (Euphoria) e Charlotte Ritchie (Ghosts). Altri nomi presenti nel cast della serie tv sono: Tilly Keeper, Amy-Leigh Hickman, Ed Speleers, Niccy Lin, Aidan Cheng, Stephen Hagan, Ben Wiggins, Eve Austin, Ozioma Whenu, Dario Coates, Sean Pertwee, Brad Alexander, Alison Pargeter e Adam James. Con grande dispiacere di tutti i fan della serie, non ci sarà nessun ritorno di Victoria Pedretti nei panni di Love.