Il 9 febbraio è uscita la prima parte della quarta stagione di You su Netflix. Una serie molto amata e molto seguita. In attesa dell’uscita della seconda parte, prevista il 9 marzo, cerchiamo di capire insieme se ci sarà una quinta stagione.

You: la quinta serie si farà?

You è tornata su Netflix giovedì 9 febbraio, con i primi episodi della quarta stagione. Il 9 marzo uscirà la seconda parte. I fan si stanno già chiedendo se è prevista anche una quinta stagione, ma per il momento Netflix ha preferito non sbilanciarsi sul futuro della serie tv. You non è a rischio cancellazione, essendo una delle serie originali di maggior successo della piattaforma, ma quale sarà il suo futuro? La serie non è prodotta interamente da Netflix, ma è realizzata da uno studio esterno, Warner Bros.

TV, che la produce per conto del colosso dello streaming. In questa formula sono state create anche altre due serie di grande successo, ovvero Manifest e Lucifer. Se una serie è prodotta da uno studio esterno, i costi di produzione e di licenza del contenuto aumentano inevitabilmente. Questo significa che You deve totalizzare ore di visualizzazione davvero incredibili per convincere la dirigenza Netflix a continuare ad investire su un progetto che è già arrivato alla sua quarta stagione.

La prima era stata prodotta per la rete via cavo Lifetime e successivamente era stata ceduta a Netflix, quando l’emittente aveva deciso di non proseguire. Come tutti sanno, il colosso tende raramente a spingersi oltre le tre stagioni con le sue produzioni originali. Tenendo conto che di You, oggettivamente, Netflix ha prodotto solo tre stagioni, ovvero dalla seconda alla quarta, con la quinta andrebbe oltre, ma ci sono buoni presupposti per farlo. Lo confermerebbe il fatto che Netflix non ha promosso la quarta stagione come stagione finale. Anni fa la co-creatrice Sera Gamble aveva confermato che la storia di Joe Goldberg poteva proseguire ancora per diverse stagioni, ma per il momento Netflix non ha confermato. Se dovesse esserci un quinto capitolo probabilmente uscirebbe nel corso del 2024.

You, quinta stagione: le anticipazioni

You è una serie tv tratta dal bestseller di Caroline Kepnes e cerca di rispondere alla domanda “Cosa faresti per amore?”. È evidente che quello che prova Joe Goldberg non sia amore, ma un’infatuazione dai risvolti ossessivi, in grado di distruggere le vite di chiunque lo incontri, compresa la sua stessa vita. Tutto inizia quando Joe, brillante gestore di una libreria, incontra un’aspirante attrice. Da quel momento entra in un tunnel paranoico e nulla può frapporsi tra lui e la donna dei suoi desideri. Dopo essersi trasferito a Los Angeles e a Londra, Joe continua a scappare, ma mai così lontano da seminare il suo passato e sconfiggere i demoni che lo tormentano. Un’eventuale quinta stagione potrebbe portarlo ad una nuova ossessione. Penn Badgley è l’attore che interpreta il protagonista e ovviamente verrebbe confermato anche in una quinta stagione, in cui potrebbero esserci nuovi personaggi, come è accaduto proprio nelle altre stagioni. Se si dovesse seguire il filone delle quattro stagioni precedenti, anche la quinta potrebbe contare dieci episodi, ma se dovesse trattarsi della stagione finale il numero delle puntate potrebbe essere inferiore.