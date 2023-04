Yellowjackets, seconda stagione: la trama

Il 12 aprile 2023 uscirà sulla piattaforma di streaming Paramount Plus la seconda e attesissima stagione di “Yellowjackets“. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Yellowjackets 2: la trama

“Yellowjackets” è una serie televisiva statunitense creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson e prodotta dallo studio Entertainment One (e One). La prima stagione ha avuto talmente tanto successo da riuscire a ottenere il raro punteggio del 100% su Rotten Tomatoes e da ricevere ben sette nomination agli Emmy. “Yellowjackets” racconta di una squadra di giocatrici di calcio liceale di grande talento che si ritrova dispersa nelle desolate terre selvagge del Nord a seguito di un incidente aereo. Le ragazze, insieme al loro allenatore, devono cercare di sopravvivere in attesa dei soccorsi. La serie, attraverso un salto temporale di 25 anni, mostra inoltre come queste campionesse hanno cercato di ricostruirsi una vita, nonostante quello che hanno vissuto da ragazze non sia mai davvero stato superato.

La serie è stata definita come “un’epopea di sopravvivenza in parti uguali, una sorta di orrore psicologico e un dramma di formazione“. Ma, cosa accadrà in questa attesissima seconda stagione? Sono trascorsi due mesi da quando Shauna ha dato il benservito a Jackie, con risultati alquanto disastrosi. La tensione nel gruppo inoltre non fa che aumentare di fronte alla fame e alla paura. Il clima invernale non fa che peggiorare la situazione portando la psiche delle sopravvissute a deteriorarsi giorno dopo giorno. Di fronte alle minacce della natura selvaggia, e del ricordo di essa nel presente, porterà le giocatrici a dover prendere decisioni molto importanti. Messe di fronte a cosa significa lottare per la sopravvivenza, il vero incubo per tutte loro sarà capire chi sono in realtà e cosa sono disposte a sacrificare pur di restare vive. Insomma una seconda stagione che si prospetta essere molto avvincente come la prima, non resta, per tutti i fan, che attendere con impazienza il 12 aprile per vedere cosa succederà nella seconda stagione di “Yellowjackets“.

Yellowjackets 2: il cast

Come nella prima stagione di “Yellowjackets” troviamo nei panni di Shauna l’attrice neozelandese Melanie Linskey, nota al pubblico per aver interpretato Rose nella sit-com “Due uomini e mezzo“. Jackie è interpretata dall’attrice e modella britannica Ella Purnell, mentre nei panni di Misty troviamo l’attrice statunitense Christina Ricci, la famosa Mercoledì della “Famiglia Addams”. La candidata agli Oscar per il film “Cape Fear – Il Promontorio della Paura” Juliette Lewis interpreta Natalie, mentre l’attrice statunitense Tawny Cypress interpreta Taissa.

Nella seconda stagione ci sono però delle new entry. Troviamo infatti l’attrice statunitense Lauren Ambrose, conosciuta per la serie Tv “Six Feet Under”, l’attrice neozelandese Simone Kessell, l’attore statunitense Jason Ritter e soprattutto l’attore americano Elijah Wood, l’indimenticabile Frodo Beggins nella trilogia “Il Signore degli Anelli“.

Yellowjackets 2: quando esce e dove vederlo

La seconda stagione della serie televisiva “Yellowjackets” sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Paramount Plus a partire da mercoledì 12 aprile 2023. Per usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento.

La seconda stagione di “Yellowjackets” è composta da 10 episodi da 56-58 minuti ciascuno.