In prima visione su Sky Atlantic il 17 Novembre, arriva anche in Italia Yellowjackets: la nuova serie tv di Sky. La produzione americano-canadese l’ha presentata come una serie drammatica, con tinte horror e thriller. Quella di Yellowjackets è una storia di sopravvivenza che si alterna fra il presente e il passato delle protagoniste, che si sviluppa in 10 episodi.

Le protagoniste sono vittime di un incidente aereo in gioventù che torna a perseguitarle anche una volta adulte. Nel cast c’è anche Christina Ricci, attrice famosa per il ruolo di Mercoledì ne La famiglia Addams.

Yellowjackets, la serie tv Sky

La serie tv Yellowjackets debutterà negli Stati Uniti il 14 Novembre 2021. Tre giorni dopo sarà disponibile anche per il pubblico italiano, in onda su Sky Atlantic il 17 Novembre alle ore 22:15.

Lo show si divide in 10 episodi, uno a settimana, dalla durata di 40-50 minuti l’uno. In Italia la serie tv sarà disponibile anche sulla piattaforma streaming Now. Viene descritta come un mix fra Lost e Il signore delle mosche.

La trama segue un gruppo di adolescenti parte della squadra di calcio del liceo: a causa di un incidente aereo rimangono bloccate nel nord del continente americano. La storia si concentra soprattutto su quattro protagoniste, che dovranno imparare come sopravvivere nella natura incontaminata.

La narrazione alterna questi momenti ad altri ambientati 25 anni dopo, in cui le protagoniste sono ormai adulte. Nonostante i loro tentativi di crearsi una nuova vita, le donne dovranno fare nuovamente i conti con il loro passato.

Le protagoniste della serie tv

Le quattro protagoniste sono interpretate da volti ormai noti della tv. Prima fra tutte Christina Ricci, famosa per aver recitato in film come La famiglia Addams e Casper quando era più piccola. Prossimamente potremmo vederla nuovamente nei panni di un membro della famiglia più spaventosa della tv. Secondo alcune voci l’attrice potrebbe infatti interpretare Morticia Addams nella serie tv sulla famiglia Addams annunciata quest’anno da Netflix.

Nel cast abbiamo anche Juliette Lewis, volto noto per film come Cape Fear di Martin Scorsese e per aver lavorato con Quentin Tarantino in Dal tramonto all’alba. Fra i personaggi principali ci sono anche quelli interpretati da Melanie Lynskey, conosciuta per il suo ruolo nella sitcom Due uomini e mezzo, e Tawny Cypress della serie tv Heroes.

Le novità su Sky Atlantic

Le novità per le serie di Sky non finiscono qui. Oltre a Yellowjackets ci sono tante altre produzioni che presto arriveranno a intrattenerci. Infatti l’8 Novembre è approdata su Sky Il simbolo perduto, show ispirato dai romanzi di Dan Brown che racconta la vita del protagonista dei suoi libri, Robert Langdon, prima delle vicende narrate ne Il codice Da Vinci.

Dal 10 Novembre invece torneranno su Sky gli episodi di Dexter, la serie tv incentrata su un serial killer che ha ottenuto grandi consensi, sia in America che in Italia. Infine, il 19 Novembre arriverà finalmente l’ultima stagione di Gomorra, l’acclamata serie tv italiana tratta dal romanzo che porta lo stesso nome scritto da Roberto Saviano. Dopo otto anni dal suo inizio, lo show è arrivato ai suoi episodi finali.