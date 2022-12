È la Mercoledì Addams degli anni ’90, ma è anche la migliore amica del fantasmino Casper e volto di numerosi altri progetti cinematografici. Christina Ricci, classe 1980, è ritornata sul set proprio in occasione di Mercoledì, la nuova serie targata Netflix che racconta in chiave più moderna l’iconica figlia della Famiglia Addams.

Ripercorriamo insieme la vita e la carriera dell’attrice.

Christina Ricci: tra vita e carriera professionale

Nata sotto il segno dell’Acquario il 12 febbraio 1980 a Santa Monica, California, Christina Ricci ha attualmente 42 anni. È la più giovane dei quattro figli di Sarah Murdoch e Raplh Ricci, lei ex modella e agente immobiliare, lui insegnante di ginnastica, avvocato e terapista.

Il suo cognome salta all’occhio a causa della sua italianità.

Stando a quanto dichiarato dalla stessa attrice, pare che il suo “sangue italiano” sia stato eliminato a causa dei matrimoni avvenuti all’interno della famiglia che le hanno conferito, in realtà, un’origine per lo più scozzese-irlandese e non italiana.

Ricci ha tre fratelli: Rafael, Dante e Pia.

La carriera di Christina Ricci comincia all’età di 8 anni e da lì cresce a dismisura nel corso del tempo.

Prima di apparire sul grande schermo, Ricci recita in un paio di spot pubblicitari parodia del Saturday Night Live.

Il 1990 è per lei l’anno della svolta: Ricci debutta sul grande schermo con il film Sirene e lo fa a fianco di Cher. La sua carriera subisce un incremento enorme, tanto che nel 1991 diventa una vera e propria icona grazie al film cult La famiglia Addams, in cui veste i panni di Mercoledì Addams. Dopo l’incredibile successo della pellicola, reciterà anche nel sequel La famiglia Addams 2, mantenendo ovviamente il ruolo di Mercoledì.

Tra un successo e l’altro, arriva la sua prima parte da protagonista: è il 1995 quando esce Casper, diretto da Brad Silberling, in cui Christina Ricci interpreta Kat, la ragazza che presto stringerà una meravigliosa amicizia con il fantasmino buono del castello. Dello stesso anno si ricordano anche Un’amicizia pericolosa e Amiche per sempre, mentre nel 1996 recita in Bastard Out of Carolina.

Nel corso della sua carriera da attrice, Christina Ricci lavora anche a fianco di Johnny Depp per ben due volte: la prima volta nel film Paura e delirio a Las Vegas, la seconda nel film Il mistero di Sleepy Hollow (regia di Tim Burton). Seguono numerosi altri film come Tempesta di Ghiaccio (1997), The Opposite of Sex – L’esatto contrario del sesso (1998), Monster (2003), Speed Racer (2008) e Matrix Resurrections (2021). Sempre nel 2021 entra ufficialmente nel cast di Yellowjackets, grazie al quale ottiene la sua seconda candidatura ai Emmy Awards come migliore attrice non protagonista in una serie drammatica. Per chi non ricordasse la prima candidatura agli Emmy: Ricci ottenne la candidatura come migliore attrice ospite in una serie drammatica grazie alla sua presenza in una puntata di Grey’s Anatomy).

Nel 2022 recita nuovamente sotto la guida di Tim Burton, nella serie Netflix Mercoledì. Un grande ritorno alle origini, anche se in panni completamente differenti.

La vita privata di Christina Ricci

Della vita privata dell’attrice si hanno diverse informazioni. Dal 2008 al 2009 ha frequentato il comico e attore Owen Benjamin, conosciuto sul set di All’s Faire in Love. Nel febbraio 2013 si è poi fidanzata con James Heerdegen, sposato il 26 ottobre 2013 a Manhattan. I due hanno avuto anche un figlio, nato nell’agosto 2014. Purtroppo, però, la situazione con il marito ha degli sviluppi piuttosto negativi: Christina Ricci infatti chiede il divorzio dall’uomo dopo averlo accusato di numerosi abusi sia fisici, sia emotivi. Nell’aprile 2021 l’attrice è riuscita ad avere la piena custodia del figlio.

Sempre nel 2021 Ricci si sposa con Mark Hampton, con il quale ha avuto una figlia, Cleopatra.

Christina Ricci è attiva anche sui social media: il suo profilo Instagram (@riccigrams) è seguito da 1.3 milioni di persone, per un totale di 467 post pubblicati.