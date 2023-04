La tanto attesa seconda stagione di Yellowjackets sarà presto disponibile. L’attesa è ormai finita e il pubblico è pronto per continuare a seguire le avventure dei protagonisti di questa amata serie tv.

Yellowjackets 2: quando esce in Italia



L’attesissima seconda stagione di Yellowjackets sarà presto disponibile. Il pubblico finalmente potrà scoprire come andranno avanti le avventure dei protagonisti. Paramount+ ha rivelato che la data ufficiale di uscita in Italia è mercoledì 12 aprile. La prima stagione della serie tv ha ottenuto un successo davvero incredibile sulla piattaforma, ottenendo il raro punteggio del 100% su Rotten Tomatoes e ricevendo ben sette nomination agli Emmy. I fan si sono davvero molto felici di questa nuova uscita, particolarmente attesa. Yellowjackets è una serie tv prodotta dallo studio Entertainment One (eOne), creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson (Narcos) e prodotta da Jonathan Lisco. Anche Drew Comins di Creative Engine è produttore esecutivo insieme ad Ameni Rozsa, Sarah L. Thompson e Karyn Kusama che hanno diretto l’episodio pilota. Tra i protagonisti troviamo la candidata agli Emmy e vincitrice del Critics Choice Award Melanie Lynskey (Castle Rock), la candidata agli Oscar e agli Emmy Juliette Lewis (Camping), la candidata agli Emmy Christina Ricci (Z:L’inizio di tutto) e Tawny Cypress (Unforgettable). Presenti nel cast anche Lauren Ambrose (Six Feet Under, Servant) e Simone Kessell (Obi-Wan Kenobi), che si sono unite alla seconda stagione, insieme a Elijah Wood (Il Signore degli Anelli) in un arco narrativo che durerà una stagione. Fanno parte del cast anche Sophie Nelisse (The Book Thief), Jasmin Savoy Brown (The Leftlovers), Sophie Tatcher (Prospect), Samantha Hanratty (Shameless), Courtney Eaton (Mad Max: Fury Road), Liv Hewson (Santa Clarita Diet), Steven Krueger (The Originals), Warren Kole (Shades of Blue) e Kevin Alves.

Yellowjackets 2: di cosa parla



La serie tv racconta la storia di una squadra di giocatrici di calcio liceali con un grande talento, che diventano le sfortunate sopravvissute di un incidente aereo nelle remote terre selvagge del nord. La serie racconta la loro discesa da una squadra complicata, ma fiorente, a un clan selvaggio, e allo stesso tempo segue le vite che hanno cercato di rimettere insieme quasi 25 anni dopo, dimostrando che il passato non è mai veramente passato e che ciò che è iniziato nella natura selvaggia non è ancora finito. Nella seconda stagione, sono passati due mesi da quando Shauna ha dato il benservito a Jackie, con risultati terribili. Di fronte all’aumentare della fame e della paura, la tensione continua ad aumentare. Le dure condizioni dell’inverno peggiorano le cose e la psiche delle sopravvissute subisce gravi conseguenze. Le ex campionesse, minacciate dall’oscurità della natura e dai ricordi ossessionanti, saranno costrette a prendere decisioni impossibili. Mentre affrontano la verità di ciò che comporta la sopravvivenza, il vero incubo sarà capire chi sono veramente e cosa sono disposte a sacrificare per riuscire a rimanere in vita. Una serie appassionante e coinvolgente, che con la sua prima stagione ha conquistato tutti e che sicuramente otterrà di nuovo un grande successo anche con la seconda stagione.