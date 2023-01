Cubana doc, classe 1991, Yany Prado di professione fa l’attrice ed è conosciuta soprattutto per avere interpretato Gina in Sky Rojo.

Che cosa sappiamo di lei e della sua carriera? Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Yany Prado: la vita e la carriera dell’attrice

Nata a Cuba sotto il segno del Capricorno il 2 gennaio 1991, Yany Prado attualmente ha 32 anni.

Ha frequentato il Centro de Educación Artística di Televisa, dove ha anche studiato recitazione, una delle sue passioni più grandi dai tempi dell’infanzia.

Prado ha debuttato ufficialmente come attrice nel 2010; l’occasione le è arrivata per una serie televisiva messicana, intitolata La rosa de Guadalupe. Entrata nel cast della serie, Yany Prado ottiene il ruolo di Carolina: la sua carriera da attrice comincia così.

Nel 2015 compare nel primo episodio della serie-tv Como dice el dicho e dopo sette anni, è il 2017, Yany Prado è chiamata sul set di una nuova serie-tv. Questa volta si tratta di La doble vida de Estela Carrillo, dove veste i panni di Génesis. È proprio grazie a tale serie-tv che Prado ottiene sia un enorme successo, sia un’importante nomination come migliore giovane attrice protagonista alla 36esima edizione dei TVyNovelas Awards.

Per lei le esperienze non finiscono: nel 2018, un anno dopo il successo della serie sopra citata, Yany Prado interpreta Luz María “La Negra” nella serie-tv messicana Tres Milagros. Nel 2019, invece, è La Luchis in Ringo e Irma in La reina soy yo.

Il suo progetto più recente? Quello che, con molta probabilità, le ha dato il successo maggiore. È il 2021 quando Yany Prado è chiamata a interpretare Gina (una delle tre prostitute insieme a Coral e Wendy) nella serie Netflix Sky Rojo, ideata da Álex Pina, lo stesso regista de La Casa di Carta. La terza stagione di Sky Rojo arriva su Netflix a partire dal 13 gennaio 2023.

Yany Prado è attiva anche sui social media. Il suo profilo Instagram (@yanypradoofficial), è seguito da quasi 25mila persone, per un totale di 185 post pubblicati. Prado alterna contenuti più professionali (locandine, frame estrapolati dal set delle serie-tv), a contenuti più leggeri, ispirati alla sua vita quotidiana e alle sue azioni abitudinarie.

L’attrice cubana pare essere fidanzata con l’attore Tiago Correa (classe 1981) da diverso tempo. Sui social media di entrambi, infatti, spesso e volentieri capitano fotografie che li ritraggono insieme, come quella postata il 9 gennaio 2023 da Yany Prado (e repostata poi dall’uomo), in cui si mostrano allegri e spensierati a Rio de Janeiro. La dedica dell’attrice? «Nosotros siendo nosotros un 1ro de enero del 2023. Tiago Correa que rico vivir la vida contigo meu amor» – poche e semplici parole che, nel loro insieme, dimostrano il profondo amore che lega la coppia.

Sky Rojo: il successo di Yany Prado continua

Il successo della serie-tv di Álex Pina, Sky Rojo, ha garantito a Yany Prado una crescita professionale enorme, oltre che personale. L’attrice cubana, nel ruolo di Gina, arriva su Netflix dal 13 gennaio 2023 con la terza stagione. Che cosa accadrà alle tre prostitute in via di fuga?