Rkomi e Dargen D’Amico sono pronti a dire addio al ruolo di giudici di X Factor. Chi prenderà il loro posto nella nuova edizione del talent show? Scopriamolo insieme!

X Factor 2023, addio Rkomi e D’Amico: chi saranno i nuovi giudici della prossima edizione?



La notizia dell’addio di Rkomi e Dargen D’Amico a X Factor si è già diffusa, stupendo i fan che hanno apprezzato moltissimo la loro presenza nella scorsa edizione. A questo punto viene spontaneo chiedersi chi saranno i due nuovi giudici che siederanno accanto ad Ambra Angiolini e Fedez. Era più di un mese che si rincorrevano voci sul possibile addio di Rkomi a X Factor. Da un lato la notizia sembra essere ormai ufficiale e nel frattempo è stato anche comunicato che non sarà l’unico giudice a dire addio al talent show. Secondo quanto riportato da Pipol Gossip, anche Dargen D’Amico ha deciso di abbandonare la trasmissione e di non tornare a sedersi all’iconico bancone del talent show. Sono stati, invece, confermati sia Ambra Angiolini che Fedez. I fan dello show iniziano già a chiedersi chi saranno i due giudici pronti a sostituire i due cantanti e a ricoprire i due posti vacanti. Lo scorso mese, Il Messaggero aveva lanciato la notizia di un possibile, e quasi certo, ritorno di Morgan, che avrebbe preso il posto di Rkomi. Una notizia che sembra continuare a circolare. Per quanto riguarda il posto che lascerà vuoto Dargen D’Amico, tra i nomi che sono stati fatti come possibili sostituti troviamo Tananai, Lazza e Rose Villain.

X Factor 2023, addio Rkomi e D’Amico: da chi verranno sostituiti nella nuova edizione?



Pipol Gossip ha riportato la notizia della conferma ufficiale della presenza di Fedez e di Ambra Angiolini, sottolineando che sicuramente al posto di Rkomi troveremo Morgan. È stato poi confermato l’addio di Dargen D’Amico e tra i sostituti sono stati nominati Lazza, Tananai e Rose Villain. Lazza sembrerebbe uno dei più desiderati. Per quanto riguarda il ritorno di Morgan, il Messaggero aveva parlato di trattative andate a buon fine tra il cantante e Sky, spiegando che l’ex giudice di X Factor era pronto a tornare e riprendersi la sua sedia e il suo ruolo di giudice “per chiudere il cerchio a distanza di nove anni dall’ultima edizione che lo vide impegnato nei panni di giudice”. La decisione di tornare nel talent show è curiosa e inaspettata visto che poco dopo aver lasciato il programma, era stato proprio Morgan a tuonare che programmi del genere “ma soprattutto X Factor, sono la tomba della creatività. Sono solo uno stratagemma per fare firmare un contratto a tutti quelli che si iscrivono e legarli mani e piedi a una casa discografica che non porterà loro successo. Non fate i talent, se non volete che questo sia la fine della vostra carriera. Ascoltate uno che sa quello che è quella roba, non partecipate i talent se volete una chance”. I fan della trasmissione non hanno dimenticato le sue parole.