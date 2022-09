X Factor 2022 sta per tornare: il talent show musicale è in arrivo giovedì 15 settembre 2022 su Sky e in streaming su NOW.

Tanti cambiamenti, tante novità, tantissime nuove emozioni per una stagione tutta da scoprire e da vivere con l’entusiasmo che la contraddistingue dalla prima edizione.

X Factor 2022: come cambia il regolamento

La nuova edizione di X Factor ha voglia di cambiamenti su ogni fronte; anche il regolamento, infatti, subirà qualche modifica importante.

In primis, le Audition: l’edizione 2022 vedrà infatti la presenza di più generi musicali, che darà la possibilità a tutti gli artisti e a tutte le artiste di potersi esibire anche con brani inediti e con cover in grado di emozionare sia la giuria, sia, ovviamente, il grande pubblico.

Il brano portato alle audizioni (precedute, come sempre, dai pre-casting) sarà concordato con la produzione del talent show.

Per le band, invece, ci sarà largo spazio al rock, anche se non mancherà il genere indie-pop, oggi molto apprezzato. E le donne? Sembrerebbe che tra le cantanti ci sarà una forte predominanza di r’n’b, ma non solo. A X Factor 2022 arriverà anche la lirica!

Una volta superate le audizioni, si passerà come di prassi alla seconda fase, ossia quella dei Bootcamp, che sis volgerà con il classico meccanismo degli switch sulle sei sedie messe a disposizione.

Rispetto alle scorse edizioni, però, la nuova stagione 2022 non prevederà la suddivisione in categorie, ma le squadre potranno essere formate in modo del tutto eterogeneo, fatta eccezione dell’obbligo, per ogni giudice, di portare con sé almeno una band e almeno un solista.

Per concludere la selezione e arrivare alla rosa ufficiale di partecipanti al programma, ci sarà l’ultimo step da superare, quello chiamato Last Call. Tale fase (equivale a quelli che conosciamo da sempre come Home Visit), sarà per l’edizione 2022 completamente rinnovata: ci sarà il ritorno sul palco delle sei sedie, che porteranno alla concreta formazione del cast. Dodici finalisti che, nel corso del talent show musicale, accompagneranno il grande pubblico fino alla fine, fino alla scoperta del vincitore/della vincitrice di X Factor 2022.

Niente più divisioni in categorie, ma squadre composte da solisti e band: i giudici costruiranno i loro team attraverso una modalità di assegnazione e di scelta dei 12 finalisti basata solo ed esclusivamente sulla proposta musicale e sulla programmazione artistica.

Cambiano i giudici, cambia la conduzione

A X Factor 2022 non mancheranno le novità anche per quanto riguarda giudici e conduzione. Seduti ai tavoli della giuria, infatti, vedremo volti nuovi e un grande ritorno. Dopo quattro anni di assenza tornerà Fedez, che sarà affiancato da Ambra Angiolini, Rkomi e D’Argen D’Amico.

Anche la conduzione cambierà: Ludovico Tersigni sarà infatti sostituito dalla brillante Francesca Michielin, per la prima volta alla conduzione del talent show musicale.

Tutto è pronto, non vi resta che collegarvi giovedì 15 settembre alle ore 21.15 su Sky Uno o in streaming su NOW per godere del nuovo spettacolo di musica, voci e persone.

Ricordiamo infine che il programma è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Si parte con 3 puntate dedicate alle audizioni, 2 dedicate ai Bootcamp e 1 per i Last Call, fino ad arrivare ai Live, in partenza dal 27 ottobre 2022.