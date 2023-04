La nuova edizione di X Factor è ufficialmente confermata, nonostante gli ascolti non sconvolgenti delle ultime edizioni. Potrebbero esserci dei cambiamenti tra i giudici, con un ritorno che potrebbe sconvolgere ogni cosa.

X Factor: la nuova edizione è confermata

Gli ascolti non sconvolgenti delle ultime edizioni hanno fatto temere una possibile cancellazione di X Factor. I fan della trasmissione televisiva hanno tremato, ma fortunatamente è stata confermata una nuova edizione. L’ultima edizione, che ha visto il ritorno in giuria di Fedez e l’arrivo di nuovi nomi, come Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, ha risollevato lo show, migliorando notevolmente e collezionando ottimi numeri sui social e su YouTube. Un esempio molto chiaro è il video dell’esibizione di Ambra alla finale, quando si è esibita sulle note della sua canzone T’Appartengo, che su YouTube ha superato i 4,2 milioni di visualizzazioni.

Il contratto già in scadenza tra Fremantle e Sky sembra sia stato rinnovato e si inizia già a parlare dei nuovi giudici. Il ruolo di conduttrice, probabilmente, rimarrà nelle mani di Francesca Michielin, rivelazione di quest’ultima edizione. In molti stanno iniziando a parlare di un ritorno, ovvero quello di Morgan, in giuria. Secondo il Messaggero, il musicista sarebbe pronto a tornare nel programma, dopo un rapporto molto particolare ed una serie di dichiarazioni contraddittorie.

X Factor: i giudici della nuova edizione

Morgan è stato in giuria nelle prime tre edizioni del programma e poi dalla quinta all’ottava edizione. È il giudice che nella storia del talent show a livello mondiale ha vinto il maggior numero di edizioni, ovvero cinque su sette. Con lui hanno trionfato Aram Quartet, nella prima edizione, Matteo Becucci, nella seconda edizione, Marco Mengoni, nella terza edizione, Chiara Galiazzo, nella sesta edizione, e Michele Bravi nella settima edizione. In quest’ultima edizione Morgan è stato invitato un paio di volte come ospite, per la gioia dei fan. L’ex leader dei Bluvertigo ha regalato la garanzia della propria capacità come talent scout, ma anche dei momenti televisivi indimenticabili, tra liti, polemiche e momenti di tensione, che hanno appassionato i telespettatori.

La prossima edizione potrebbe rappresentare una nuova conciliazione tra il programma televisivo e Morgan. Secondo l’indiscrezione de Il Messaggero, Morgan potrebbe tornare in qualità di giudice nel talent show di Sky. Al suo fianco sembrano essere confermati Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. La giuria, di conseguenza, vedrebbe un’unica sostituzione, ovvero quella di Morgan, che prenderebbe il posto di Rkomi. Per il momento si tratta di una semplice indiscrezione, visto che non ci sono ancora state conferme o smentite, né annunci ufficiali. Sicuramente molti fan non saranno felici dell’ipotesi di perdere Rkomi nella nuova edizione, visto che era stato molto apprezzato, ma il ritorno di Morgan potrebbe stravolgere di nuovo il programma e appassionare il pubblico. Non è solo un ottimo talent scout, come ha dimostrato con le sue tante vittorie, ma è anche un grande personaggio televisivo, che riesce sempre a movimentare le puntate della trasmissione, tenendo i telespettatori incollati al piccolo schermo.