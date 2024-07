Chi è l’ex compagno della cantautrice e polistrumentista italiana Serena Brancale? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Serena Brancale: chi è l’ex compagno

Serena Brancale è una cantautrice e polistrumentista italiana, molto nota nel mondo del jazz. E’ stata, ieri sera, una delle protagoniste della Partita del Cuore, tra la Nazionale Cantante e i Politici. Serena Brancale era fidanzata con un altro musicista jazz, ovvero Walter Ricci con cui, tra l’altro, ha collaborato anche a livello lavorativo. Ma, chi è esattamente Walter Ricci? Walter Ricci è un cantante jazz napoletano. Classe 1989, Walter ha 35 anni e fin da giovane si è appassionato al mondo della musica, in particolare alla musica jazz. Nel 2006 ha vinto il Premio Nazionale Massimo Urbani ma la sua carriera musicale spazia anche verso la musica pop. Nel 2009 è stato vocalist dell’orchestra diretta da Pippo Caruso a “Domenica In“, voluto fortemente da Pippo Baudo. Grazie a questa esperienza, Walter Ricci è entrato in contatto con grandi nomi del panorama musicale, quali Michael Bublé e Mario Biondi. Nel 2016 ha partecipato al tour Spiritual di Fabrizio Bosso. Di recente è stato la voce dell’ensemble strumentale dell’Orchestra italiana del Cinema che, durante il Roma Film Music Festival di quest’anno, ha omaggiato i grandi classici di Hollywood. Se volete saperne di più su di lui lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha oltre 44mila follower.

Serena Brancale: la storia d’amore con Walter Ricci

Serena Brancale e Walter Ricci non stanno più insieme, pare infatti che la loro relazione sia giunta al capolinea anche se al momento non si conoscono i motivi esatti della rottura. La Brancale e Ricci si sono conosciuti grazie al loro lavoro, iniziando poi a collaborare professionalmente. Ecco cosa aveva detto in passato la cantautrice: “Abbiamo iniziato per gioco a scrivere brani in italiano e ora, grazie a questo preziosissimo invito di Roberto Mancinelli discografico Sony, abbiamo l’onore di cantare i nostri inediti nel cuore della musica internazionale, i pezzi hanno un sound americano e si dall’inizio abbiamo pensato di abbinarci pezzi in italiano.”

Serena Brancale: l’ex compagno Walter Ricci è il nuovo fidanzato di Arisa?

Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex compagno di Serena Brancale, Walter Ricci, sarebbe il nuovo fidanzato di Arisa. Dopo l’ultima relazione pubblica, ovvero quella con Vito Coppola, conosciuto al programma di Milly Carlucci “Ballando con le stelle“, pare proprio chela cantante ligure abbia ritrovato l’amore e che sia molto felice. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, la cantante ha recentemente pubblicato alcuni scatti proprio accanto a Walter Ricci, per poi invitare i suoi follower ad andare ad assistere a un concerto di Walter: “stasera all’ex base Nato di Bagnoli la gioia canta e suona come Dio. Accorrete numerosi voi, perché io non potrò esserci. C’è bisogno di amore e di celebrazioni quando la bellezza è autentica. Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre. La felicità esiste. Trattieni la gioia di te, fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno.”