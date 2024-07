Domenico Giugliano è l’ex marito dell’ex schermitrice Valentina Vezzali. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Valentina Vezzali: chi è l’ex marito Domenico Giugliano

Domenico Giugliano è un ex calciatore nonché ex marito di Valentina Vezzali, ex schermitrice. Domenico è nato ad Avellino il 1 luglio del 1973, ha quindi 51 anni ed è del segno zodiacale del Cancro. Giugliano ha debuttato come calciatore nella stagione 1988/89 nella Dinamo Napoli. Il suo ruolo era quello di centrocampista. Le squadre nelle quali ha militato nel corso della sua carriera agonistica sono Campobasso, Battipagliese, Viterbese, Nocerina e Benevento. Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, Domenico Giugliano ha intrapreso la carriera di allenatore. La prima squadra che ha allenato è stata la Castelfrettese, ma è ricordato soprattutto per aver portato alla vittoria del campionato di B femminile la Jesina. Gli amici sono soliti chiamarlo Mimmo ed è molto legato a sua sorella. Domenico Giugliano è famoso anche per essere stato sposato con la campionessa azzurra Valentina Vezzali, dalla quale ha avuto due figli, Pietro e Andrea.

Valentina Vezzali: il matrimonio con Domenico Giugliano

Come abbiamo appena visto, l’ex schermitrice azzurra Valentina Vezzali è stata sposata con l’ex calciatore Domenico Giugliano. Si sono sposati nel 2002 e la loro relazione è durata fino al 2017. Dalla loro unione sono nati due figli, Pietro e Andrea e, nonostante la separazione, Valentina e Domenico sono comunque rimasti in ottimi rapporti. Ma ecco cosa aveva detto Domenico Giugliano a Sportface nel 2016, quando ancora erano sposati: “non c”è mai stata rivalità professionale tra di noi. Se potevo fare qualcosa con lei ero contento. D’estate ci allenavamo insieme e le facevo notare aspetti che chi pratica uno sport individuale non vede. Io da calciatore professionista facevo uno sport di gruppo, lei gareggia da sola, è diverso, ma ho cercato di aiutarla con la mia esperienza, con il mio punto di vista.”

Valentina Vezzali e l’ex marito Domenico Giugliano: il rapporto dopo la separazione

Nel corso di una intervista rilasciata dalla Vezzali al Corriere Adriatico, Valentina Vezzali ha raccontato che lei e Domenico Giugliano vanno più d’accordo adesso rispetto a quando erano sposati. Quindi, nonostante la separazione, i due hanno mantenuto un buon rapporto, anche per il bene dei figli. Ma ecco cosa ha detto l’ex schermitrice: “io e il mio ex marito siamo separati ma i figli sono la cosa più importante per noi, quindi il nostro rapporto è molto sereno. La domenica mangiamo insieme e lui può vedere i bambini ogni volta che vuole. Anzi, in questo periodo andiamo più d’accordo di prima e volgiamo continuare a farlo per i figli.” Senza dubbio un ottimo esempio quello di Valentina Vezzali e Domenico Giugliano che, nonostante la fine del matrimonio sono comunque rimasti in buoni rapporti, soprattutto per il bene dei loro figli. Un pò come accaduto dopo la fine del matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, che nonostante la fine dell’amore si considerano ancora una famiglia.