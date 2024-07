Chi sono i genitori dell’attrice Elisabetta Pellini? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Elisabetta Pellini: chi sono i genitori dell’attrice?

Elisabetta Pellini è una nota attrice italiana, che abbiamo visto recitare in tanti film e serie tv, come “Elisa di Rivombrosa” con Vittoria Puccini. Elisabetta è figli di Oreste Pellini e Graziella Andini, e con entrambi ha sempre avuto uno splendido rapporto. In passato ha raccontato che i suoi genitori le hanno insegnato i veri valori della vita. Oreste Pellini, inoltre, è stato anch’egli legato al mondo del cinema in quanto era regista di documentari. Inoltre, tra i suoi parenti, Elisabetta Pellini può contare anche gli scultori Eros e Eugenio Pellini. Ma ecco che cosa si legge sulle pagine di thewhom, dove l’attrice aveva parlato del suo rapporto con papà Oreste: “avevo un rapporto molto speciale. Da piccolina nei miei diari mi lamentavo della sua assenza perché troppo concentrato sul suo lavoro. Ripensandoci, oggi, so che c’era: mi ha montato per esempio la casa delle Barbie ma non potevo pretendere che ci giocasse con me! Per attirare la sua attenzione cercavo di comportarmi da maschiaccio.” Elisabetta Pellini è andata poi a studiare in un collegio per ragazze e da lì il suo rapporto con il padre è cresciuto davvero tantissimo: “era amante dei viaggi ma anche del teatro. E’ stato lui a portarmi a teatro per la prima volta, Giorgio Gaber o Mariangela Melato.”

Elisabetta Pellini, chi è l’attrice: la carriera

Elisabetta Pellini è un’attrice italiana. E’ nata a Sorengo il 6 aprile del 1974, ha quindi 50 anni ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Nel 1995 si è classificata terza al concorso di Miss Domenica, mentre il suo esordio nel mondo del cinema risale al 1998. Sono tanti i film e le sere tv dove l’abbiamo vista recitare, come per esempio: “Il cielo in una stanza”, “Un giorno perfetto”, “La mia famiglia a soqquadro”, “Il maresciallo Rocca 3″, con Gigi Proietti, “Elisa di Rivombrosa 2”, “Braccialetti rossi 3”, e “Non ci resta che il crimine – La serie”. Ospite di “Storie di donne al bivio“, Elisabetta Pellini ha parlato del suo lavoro: “amo il mio lavoro e quando sono sul set sono sempre felice, mi piace confrontarmi con attori, regista, crew e conoscere nuove persone che a volte diventano belle amicizie, la quotidianità è più noiosa, bisogna affrontare la vita reale e spesso in attesa di risposte, le attese non mi sono mai piaciute e questa è la parte che mi piace meno del mio lavoro.”

Elisabetta Pellini: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Elisabetta Pellini, l’attrice italiana è sposata dal 2017 con il giornalista Luigi Coldagelli. I due si sono conosciuti nel 2003 e si sono sempre tenuti in contatto. Alla fine l’amicizia si è trasformata in amore. Il marito della Pellini è anche un grande appassionato di cinema. La coppia non ha avuto figli. Se volete saperne di più su Elisabetta Pellini la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha ben 197mila follower.