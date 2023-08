Who is Erin Carter: dalla trama al cast, fino all'uscita della nuova serie Netflix

Who is Erin Carter? Volete saperne di più in merito a trama, cast e uscita di questa serie Netflix? Ebbene, siete sicuramente nel posto giusto! Infatti, stiamo per addentrarci nella trama di questa affascinante serie in esclusiva Netflix, rivelando anche la sua prossima uscita e qualcosa sul cast che ne prenderà parte!

Who is Erin Carter? La trama, il cast e la prossima uscita su Netflix

Who Is Erin Carter è una serie TV che si articola, per la prima stagione, in 8 episodi: in origine il suo titolo era “Palomino”, proprio perché le vicende della giovane Erin si svolgeranno proprio in questa piccola città della Spagna.

Erin Collantes, secondo la trama, è una giovane insegnante britannica, in Spagna: durante una rapina in un supermercato, la donna si trova accidentalmente coinvolta, e la sua vita ne verrà assolutamente stravolta. Infatti, uno dei rapinatori, proprio in questa situazione, affermerà di conoscerla. Ciò porterà scompiglio nell’opinione pubblica di una cittadina piccola e perbenista come Palomino. I cittadini inizieranno quindi, a guardare non solo Erin, ma anche tutta la sua famiglia, con grande diffidenza.

Riuscirà la giovane insegnante a far perdere le tracce di un passato che la rincorre, e a proteggere al meglio la sua famiglia? Non ci resta che scoprirlo, guardando questa avvincente serie thriller, delicata e femminile.

La serie TV andrà in uscita, in esclusiva sulla piattaforma streaming Netflix, giovedì 24 agosto. Non ci resta che aspettare di guardarla, quindi. Ma nel frattempo, vorreste saperne di più su cast e produzione?

Who is Erin Carter: dopo l’uscita e la trama, il cast!

Who Is Erin Carter è una serie che nasce dalla stessa casa di produzione di The Crown: proprio come quella produzione, anche questa sarà pronta a portare sugli schermi una storia intrigante e piena di colpi di scena!

Nei panni di Erin, la protagonista, troveremo quindi l’attrice trentatreenne, svedese di origini curde, Evin Ahmad. La piccola Indica Watson, invece, interpreterà Harper, mentre Susannah Fielding sarà Olivia. A completare il quadro famigliare, infine Sean Teale sarà Jordi.

La regia di questa serie Netflix è di Ashley Way, Savina Dellicour e Bill Eagles.

Le altre proposte Netflix del periodo

Who Is Erin Carter non vi sembra la storia che fa per voi? Su Netflix avrete solo che l’imbarazzo della scelta: infatti, se siete alla ricerca di una serie con una protagonista femminile forte, il nostro consiglio è “Heart Of Stone”, serie di recente uscita sulla piattaforma. Preferite un thriller dolce e amaro, dal sapore orientale? “Guns & Gulaabs“ farà sicuramente al caso vostro! Questa serie TV sarà inoltre la vostra preferita, se amate anche la musica rock e le atmosfere un po’ vintage.

Qualora il vostro genere sia più leggero, perché non provare a guardare un k-drama, come il virale “Mask Girl”? Si tratta della storia di un’anonima contabile coreana, che ha sempre sognato di fare la ballerina ed esibirsi sul palco. Purtroppo, a causa del suo aspetto non troppo avvenente, la ragazza ha sempre dovuto rinunciare al suo sogno. Finché non ha iniziato ad esibirsi come cam girl, diventando entro poco tempo, la più desiderata e seguita del web.

Piattaforme streaming come Netflix ed Prime Video ci propongono, ogni mese, tantissime novità interessanti: basterà consultare tutte le nuove uscite, e godersi una serata TV e divano!