Agosto sta per finire e molti film e serie televisive presenti su Netflix a breve non saranno più disponibili. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i titoli su Netflix in scadenza ad agosto 2023.

Tutti i titoli in scadenza su Netflix ad agosto 2023

Il mese di agosto sta per terminare e, come ogni mese, alcuni film, documentari e serie televisive su Netflix scadranno, ovvero non saranno più disponibili per la visione in streaming sulla piattaforma. Questo avviene anche per far spazio a nuove proposte, la concorrenza con le altre piattaforme di streaming, come ad esempio Prime Video, Disney Plus e Paramount Plus, è infatti davvero serrata e quindi c’è sempre bisogno di proporre film e serie tv nuove che possano appassionare gli abbonati e convincere i non abbonati a sottoscrivere l’abbonamento alla piattaforma. Vediamo adesso insieme quali sono tutti i titoli su Netflix in scadenza ad agosto 2023:

1 agosto

Versailles – Serie Tv

2 agosto

Andiamo a quel paese – Film

3 agosto

Chennai Express -Film

Domani andiamo al cinema – Film

Jarocin – Film

Inspekcja – Film

Karski – Film

The Iron Bridge – Film

Zenek – Film

Tutto per mia madre – Film

Uomini e animali – Documentario

4 agosto

Dune – Film

5 agosto

Quam’s Money – Film

8 agosto

Poli opposti – Film

11 agosto

Nove lune e mezza – Film

12 agosto

Benvenuti in casa Esposito – Film

14 agosto

Black Christmas – Film

Luce – Film

15 agosto



Bhavesh Joshi Superhero – Film

Hannibal – Film

Cattivi vicini 2 – Film

La mummia – Film

Metti la nonna in freezer – Film

Spider Man – Film

Spider Man 2 – Film

Spider Man 3 -Film

Spider Man: Homecoming – Film

The Amazing Spider Man – Film

The Amazing Spider Man 2 – Film

Warcraft: l’inizio – Film

Steve Jobs – Film

Ritorno al futuro – Film

Ritorno al futuro Parte II – Film

Ritorno al futuro Parte III – Film

16 agosto

I soliti idioti – Film

18 agosto

Bleach – Film

Il maggiordomo – Film

Breve storia di un contrattempo – Film

L’immensità della giustizia – Film

L’ufficiale giudiziario – Film

Last Christmas – Film

Loneliness on the net – Film

23 agosto

Halloween – The Beginning – Film

24 agosto

Lo chiamavano Jeeg Robot – Film

25 agosto

La fuitina sbagliata – Film

27 agosto

Mai stati uniti – Film

Come ci si abbona a Netflix e quanto costa

Netflix è la piattaforma di streaming più popolare nel nostro Paese, con ben 9,2 milioni di utenti nel 2022 secondo i dati raccolti da AGCOM. Film, serie televisive, documentari, sono solo alcune delle cose che si possono trovare sulla piattaforma. Per usufruire del servizio bisogna sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma, per farlo basta semplicemente iscriversi a Netflix e scegliere uno tra i diversi piani di abbonamento disponibili. Ecco quali sono:

Piano base con pubblicità : 5,49 euro al mese

: 5,49 euro al mese Piano base : 7,99 euro al mese

: 7,99 euro al mese Piano Standard : 12,99 al mese (+ 4,99 al mese per aggiungere un utente extra)

: 12,99 al mese (+ 4,99 al mese per aggiungere un utente extra) Piano Premium: 17,99 al mese (+ 4,99 al mese per aggiungere un utente extra, fino a due utenti extra).

Questi quindi che abbiamo appena visto sono i quattro piani di abbonamento disponibili, non resta che scegliere quello più adatto a noi e iscriversi finalmente alla piattaforma di streaming più popolare in Italia.